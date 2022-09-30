«Единственный надежный газопровод». «Турецкий поток» потерял экспортную лицензию

Оператор «Турецкого потока» лишился экспортной лицензии из-за санкций Евросоюза, в частности — запрета на поставки товаров и предоставление услуг в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе России. При этом рестрикции не ограничивают право South Stream Transport B.V. и дальше транспортировать газ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Оператор «Турецкого потока» — South Stream Transport B.V. — сообщила о досрочном отзыве экспортной лицензии. Причиной стали новые антироссийские санкции Евросоюза. Органы власти Нидерландов направили оператору официальное уведомление со ссылкой на запрет поставок товаров и предоставление услуг, в частности технической помощи и обслуживания, для использования в РФ, в том числе в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе. Сталь, туалетная бумага и Газманов. По кому ударят новые санкции ЕС Евросоюз в новом пакете санкций планирует ввести ограничения на новые контракты... 29 сентября 11:30

«На протяжении 2022 года Европейский союз периодически вводил дополнительные санкции, направленные на ограничение экспорта компаниями материалов, технологий и услуг в поддержку деятельности России. В результате введения новых санкций 18 сентября 2022 года была досрочно отозвана экспортная лицензия компании South Stream Transport B.V.», — говорится в сообщении компании.

При этом компания продолжит снабжать газом различные отрасли промышленности и миллионы домохозяйств в Турции и европейских странах «в краткосрочной и долгосрочной перспективах», так как санкции не ограничивают продолжение транспортировки газа.

В South Stream Transport B.V. настаивают, что, по их мнению, имеют все правовые основания для отмены санкций, так как газ, который компания поставляет, участвует в обеспечении энергетической безопасности самой Европы.

Оператор уже подал заявку на восстановление лицензии.

«Для продолжения обеспечения безопасных и надежных поставок газа в долгосрочной перспективе компания South Stream Transport B.V. подала заявку на возобновление действия экспортной лицензии и ожидает ответа от соответствующих государственных органов Нидерландов», — подытожили в компании.

Увеличение поставок

«Турецкий поток» был запущен в январе 2020 года. По трубопроводу российский газ транспортируется через Черное море для потребителей в Турции и европейских странах. Проектная мощность — 31,5 млрд куб. м газа в год.

В конце лета Венгрия подписала договор с «Газпромом» о поставке по газопроводу еще по 5,8 млн кубов газа в день сверх контракта. Увеличенные объемы поставляются через южное направление (через Сербию). ФСБ усмотрела «акт международного терроризма» в ЧП на «Северных потоках» Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело по факту взрывов на «Северных... 29 сентября 00:05

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выражал уверенность, что «энергообеспечение Венгрии физически невозможно без российского газа», а «Турецкий поток» называл «единственным надежным источником газа». «Очень важно иногда говорить о наших результатах, потому что если бы мы — сербы, венгры, болгары и турки не были бы достаточно храбрыми и не выстояли бы под угрозами санкций, которые получали от некоторых наших друзей, и не построили бы «Турецкий поток», сейчас бы у нас были большие проблемы. Потому что сейчас «Турецкий поток», который доставляет газ из России к Болгарии, Сербии и Венгрии – единственный надежный газопровод», — считает министр.

В середине сентября президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Турция стала одним из самых надежных маршрутов поставок наших энергоносителей, в том числе газа, «не только для своих нужд, но и для стран Евросоюза».

Взрывы на «Северных потоках»

26 сентября две утечки газа зафиксировали на газопроводе «Северный поток» и одну — на «Северном потоке 2». На следующий день в Nord Stream AG выразили уверенность, что негерметичность газопровода вызвали «физические повреждения». Вчера Генпрокуратура РФ заявила, что кто-то умышленно повредил газопроводы. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по части 1 статьи 361 УК РФ (акт международного терроризма).

Компания-оператор пока не может оценить ущерб и дать прогноз о сроках восстановления работы трубопроводов, так как ожидает официального разрешения на проведение оценки повреждений. Доступ в зону аварии станет возможен только после того, как давление в газопроводе стабилизируется и утечка газа прекратится.