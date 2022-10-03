ЦБ думает о новых способах установки курса валют. Как это будет работать

Для «более точного отражения ситуации на рынках» Банк России разработал несколько новых способов устанавливать официальные курсы валют по отношению к рублю. Эксперты полагают, что эти процедуры могут быть востребованы в случае прекращения биржевых торгов валютами «недружественных стран» из-за санкций.

Альтернативные источники данных

Банк России подготовил проект «указания» об изменении порядка расчета и публикации официальных курсов иностранных валют. Документ находится на независимой антикоррупционной экспертизе, которая должна завершиться 9 октября.

«Для установления официальных курсов будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте финансового регулятора.

Согласно информации РБК, существует риск, что биржевые торги валютами «недружественных» стран могут прекратиться из-за санкций. Поэтому ЦБ и разработал новые способы устанавливать курс. Новые ограничения западных стран могут затронуть Национальный клиринговый центр, входящий в группу Мосбиржи, который выступает посредником в сделках с валютой на бирже. Если эти санкции вступят в силу, Мосбиржа будет лишена возможности торговать долларом.

Этого же мнения придерживается начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. «Газете.Ru» он сказал, что введение новой методики ЦБ обусловлено рисками, связанными с потенциальной остановкой свободных биржевых торгов на Мосбирже.

«Соответственно нужны будут новые метрики, чтобы определять курс. Если сейчас в основе — биржевые сделки, то при их отсутствии в будущем ЦБ будет опираться на сделки банков (с клиентами и другими банками) и на внебиржевые операции. Пока торги на Мосбирже проходят, ничего не меняется», — пояснил он.

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«Мы считаем, что наиболее правильным решением для того, чтобы справиться с этими рисками, является уменьшение валютной позиции участников в НКЦ», — сказал тогда представитель финансового регулятора.

Четыре способа

В опубликованном на сайте Банка России проекте «указания» говорится, что ЦБ устанавливает официальные курсы иностранных валют по перечню, который опубликован на официальных ресурсах финансового регулятора – на сайте и в «Вестнике Банка России».

В документе говорится, что разработанные ЦБ альтернативные способы установки курса валют коснутся в первую очередь доллара, евро и юаней. Сейчас официальный курс доллара США ежедневно рассчитывается по сделкам, заключенным на Московской бирже с 10:00 по 15:30 по московскому времени. При этом итоговая сумма округляется до сотых долей копейки.

В случае отсутствия сведений от Мосбиржи, курс доллара теперь можно будет устанавливать на основе сделок кредитных организаций, отчетность о которых представляется в ЦБ. Эти сделки должны быть заключены в течение текущего дня до 15:30 мск.

А если и эти данные отсутствуют, то официальный курс доллара будут рассчитывать по информации о сделках, заключенных на цифровых платформах внебиржевых торгов. Мясникович: в ЕАЭС надо переводить в нацвалюты не только расчеты, но и ценообразование Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович выразил мнение, согласно которому... 02 октября 22:56

Банк России также предусмотрел ситуацию, когда не будет вообще никаких данных. В этом случае официальный курс доллара будет устанавливаться «равным значению предыдущего дня».

Аналогичные механизмы предусмотрены для евро и юаней. Стоимость других иностранных валют будут рассчитывать из соотношения курса доллара к рублю и к этим валютам по данным соответствующих центробанков-эмитентов на 15:30 мск.

Влияние на рубль

Аналитик Василий Карпунин считает, что нововведения Центрального банка не повлияют на курс рубля.

«По сути, на курс новая методика не должна повлиять. Сейчас курс – это сделки на бирже среди участников валютного рынка. В основном это экспортеры, импортеры и банки. Они составляют подавляющее большинство оборотов. В случае перехода на новые механики, эти же участники останутся основными игроками», — сказал он «Газете.Ru».

Карпунин уверен, что «курсообразование» останется близким «по своим параметрам к обычным биржевым рыночным колебаниям».