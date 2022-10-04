Крах банков усугубляет кризисы. За что дали Нобелевскую премию по экономике в 2022 году

В 2022 году Нобелевскую премию по экономике получили экс-глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг за исследование банков и финансовых институтов. Работы других номинантов были посвящены политическим и экономическим институтам в экономике счастья, развитии экономики и мотивации в экономике. Подробнее – в обзоре «Газеты.Ru».

Нобелевская премия по экономике не входит в число традиционных премий, которые вручаются согласно завещанию бизнесмена и изобретателя динамита Альфреда Нобеля. Ее учредил Банк Швеции в память о Нобеле, банк же ее и финансирует. Сумма премии за достижения в области экономики — 10 млн шведских крон (около $916 тыс. по текущему курсу). В этом году нобелевский комитет объявил победителей днем 10 октября.

Мегапрограмма страхования вкладов

Нобелевская премия по экономике досталась американцам: экс-главе ФРС США Бену Бернанке, Дугласу Даймонду и Филипу Дибвигу за исследования банков и финансовых кризисов. Все три лауреата изначально не входили в число фаворитов среди номинантов.

Как следует из пресс-релиза по итогам премии, ученые «значительно улучшили понимание роли банков в экономике, особенно во время финансовых кризисов». Важный вывод их исследования заключается в том, почему жизненно важно избегать краха банков.

«Современные исследования проясняют, почему существуют банки, как сделать их менее уязвимыми во время кризисов и как их крах усугубляет финансовые кризисы. Основы этих исследований были заложены Беном Бернанке, Дугласом Даймондом и Филипом Дибвигом в начале 1980-х годов. Их анализ имел большое практическое значение в регулировании финансовых рынков и преодолении финансовых кризисов», — следует из пресс-релиза.

«По сути Бен Бернанке находился у руля ФРС в период кризиса 2008 года. И именно он стал главным проводником программы количественного смягчения, которая спасла американскую экономику и косвенно мировую. Которая от американской находилась в большой зависимости. Если смотреть глубоко, программами поддержки банков, рынка ценных бумаг найдено частичное решение проблемы «кризисов капитализма», которые выделял еще Маркс как негативную черту этого типа экономики. Бернанке показал проблему финансового кризиса на основе Великой Депрессии 1930-х годов», — прокомментировал итоги Нобелевской премии по экономике директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко.

По словам Свириденко, теории Даймонда и Дибвига доказали уязвимость банков перед слухами об их скором крахе: вкладчики массово снимают деньги со счетов, что приводит к банкротству банка. Но эту опасную динамику можно предотвратить, если правительство обеспечит страхование депозитов и выступит в качестве кредитора последней инстанции для банков.

«Такая мегапрограмма страхования вкладов», — указал Свириденко.

«В некотором роде Бернанке с соавторами можно признать дирижистами — сторонниками государственного управления экономикой. Поэтому это достаточно серьезная работа и ее значение нельзя недооценивать, как и заслуженность награды», — отметил Свириденко.

Однако фаворитами экономической нобелевки 2022 года считались вовсе не Бернанке, Даймонд и Дибвиг. В неофициальном шорт-листе премии значились три команды ученых, чьи исследования независимые эксперты признали фундаментальными и отвечающими современным вызовам мировой экономике. «Газета.Ru» изучила и их работы.

Политические институты

Первая тройка номинантов — Джеймс Робинсон (James A. Robinson) из Университета Чикаго, а также Дарон Аджемоглу (Daron Acemoglu) и Саймон Джонсон (Simon Johnson) из Массачусетского технологического института — исследовала роль политических и экономических институтов в развитии экономики. Именно в них ученые видят причину процветания одних стран и бедности других, доказывая это в книге «Почему одни страны богатые, а другие бедные» на многочисленных исторических примерах.

Директор Международного центра анализа и выбора решений НИУ ВШЭ Фуад Алескеров рассказал, что книга ученых была написана в развитие работ другого Нобелевского лауреата – Амартьи Сена (Гарвард). Он показал, что демократия и экономический рост неразрывно связаны, уточнил Алескеров.

«Вклад номинантов в мировую науку ценен тем, что они показали необходимость развития инклюзивных институтов (то есть вовлекающих общество в экономическую и политическую сферу жизни) для борьбы с неравенством и достижения устойчивого развития.

Особенно важно добиться последней цели в мировом масштабе. Всемирный банк и многие эксперты констатируют снижение глобального неравенства, но работающей модели устойчивого роста еще не существует», — отметил экономический обозреватель Института экономики роста им. Столыпина Михаил Романов.

Экономика счастья

Вторая тройка номинантов — Ричард Истерлин (Richard A. Easterlin) из Университета Южной Калифорнии, Ричард Лэйард (Richard Layard) из Лондонской экономической школы и Эндрю Освальд (Andrew J. Oswald) из Университета Уоррика — занималась исследованиями в области экономики счастья. Наиболее известен «парадокс Истерлина», согласно которому от уровня богатства страны не зависит доля людей, которые чувствуют себя счастливыми. Из этого утверждения в дальнейшем вырос тезис его коллеги Лэйарда о необходимости налогов как средства удержания уровня счастья с ростом доходов.

«Номинанты активно ввели в науку важное соображение – счастье не зависит от абсолютного размера дохода. Оно зависит от динамики изменения доходов. Люди ощущают рост удовлетворенности при увеличении дохода во времени. Эти соображения и результаты легли в основу различных демографических прогнозов», — подчеркнул Алескеров.

По словам Романова, работы в области экономики счастья полезны тем, что позволяют пользоваться альтернативными показателями для оценки благополучия домохозяйств, отдельных слоев общества или стран (а не только критерием ВВП и его расчетом на душу населения).

«С развитием мировой науки растет понимание того, что благополучие людей зависит не только от национального дохода, но и от других факторов, например, уровня свобод. Кроме того, исследования в этом направлении позволяют лучше разобраться в причинах и следствиях неравенства», — указал Романов.

Мотивация в экономике

Два других номинанта — Сэмюэл Боулз (Samuel Bowles) и Герберт Гинтис (Herbert Gintis) из Массачусетского университета — запомнились своей последней книгой «Кооперативный вид: человеческая взаимность и ее эволюция». В ней рассматривается влияние на экономическое поведение человека желания зарабатывать больше, а также быть положительно оцененным окружающими.

«Анализ мотивации экономической деятельности человека является междисциплинарным. Он позволяет лучше понимать влияние внешних и внутренних стимулов на результаты труда как индивида, так и социума», — считает Романов.

По словам Алескерова, стремление казаться хорошим приводит к альтруистическому и кооперативному поведению людей, что оказывает огромное влияние на экономическое развитие.

Романов резюмировал, что все исследования, которые были номинированы на Нобелевскую премию по экономике, крайне актуальны, но лично он отдал бы предпочтение Джеймсу Робинсону, Дарону Аджемоглу и Саймону Джонсону по принципу наибольшей практичности.

«Их исследования затрагивают широкий спектр проблем, в первую очередь — глобальное неравенство и неудачные попытки выйти на траекторию устойчивого развития.

Особенно важно, что их исследование можно применить на практике. Работы в области экономики счастья тоже важны, но перед лицом возможной стагнации или даже глобального экономического кризиса на первый план встают вопросы поддержания экономического роста», — подчеркнул Романов.