Всемирный банк опубликовал прогноз экономики России, Украины и ЕС на три года

Всемирный банк выпустил новый прогноз состояния экономики Европы и Центральной Азии на ближайшие три года. Аналитики улучшили прогноз по ВВП России на 2022 год: спад будет, но на 4,5%, а не на 8,9%, как предсказывали ранее. В 2024 году российская экономика должна перейти к росту. Экономика Украины, ВВП которой в этом году рухнет на 35%, начнет расти уже с 2023 года, но рост «останется слабым». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Всемирный банк прогнозирует спад ВВП России в 2022 году до 4,5%, говорится в опубликованном сегодня докладе об экономике региона Европы и Центральной Азии. В июне оценка аналитиков банка была хуже — 8,9%. «Право на полное прекращение поставок». «Газпром» пригрозил Молдавии «Газпром» заявил о праве прекратить поставки газа в Молдавию, если... 04 октября 18:21

Прогноз был улучшен в связи с серьезными фискальными мерами и ростом цен на энергоносители, которые помогли увеличить бюджетные доходы, отмечают авторы доклада.

«Хотя чрезвычайные политические меры предотвратили экономический коллапс, эффект от санкций будет, как ожидается, нарастать с течением времени», — считают эксперты.

В 2023 году ВВП России снизится до 3,6%. Среди факторов, которые негативно повлияют на экономику страны, во Всемирном банке отмечают уход многих зарубежных компаний с российского рынка, неопределенность будущего и падение реальных доходов населения, а как следствие — снижение спроса.

Также Банк ждет ослабления «всех драйверов роста» из-за вступления в силу эмбарго на российскую нефть в Европе. Тем не менее, по сравнению с июньским прогнозом текущий стал оптимистичнее: тогда аналитики прогнозировали снижение ВВП до минус 2%.

Ожидается, что в 2024 году российская экономика перейдет к росту — на 1,6% (в предыдущем прогнозе — на 2,2%).

При этом «среднесрочный и долгосрочный рост будут очень низкими, поскольку Россия потеряла доступ к ключевым источникам производительности».

В конце сентября свой прогноз состояния российской экономики выпустило Минэкономразвития РФ. В ведомстве полагают, что ВВП страны в 2022 году снизится на 2,9% (ранее в ведомстве говорили о 4,2%).

Причем нижняя точка спада экономики будет пройдена в четвертом квартале, после чего последует плавное восстановление темпов роста. «В 2024–2025 годах ВВП будет расти средним темпом в 2,6% в год за счет роста внутреннего спроса — потребительского и инвестиционного», — заявил глава ведомства Максим Решетников.

Инфляция по итогам 2022 года составит 12,4%, ожидают в Минэкономразвития. При этом в 2023 году она замедлится до 5,5%, а в 2024–2025 годах будет находиться на целевом уровне 4%. Безработица также начнет сокращаться и в следующем году достигнет уровня 4,4% после 4,5% в конце 2022-го.

Крах на Украине

Треть населения Украины, составляющего 44 млн человек, уехала из страны после начала российской спецоперации. ВВП рухнет на 35% в 2022 году, а потребности в восстановлении социальной, производственной и инфраструктурной областях, согласно оценкам Банка, составляет не менее $349 млрд, что более чем в 1,5 раза превышает ВВП 2021 года. ЦБ думает о новых способах установки курса валют. Как это будет работать Для «более точного отражения ситуации на рынках» Банк России разработал несколько новых способов... 03 октября 15:50

Предполагается, что рост украинской экономики возобновится в 2023 году, но останется слабым, а усилия по восстановлению наберут обороты только к концу прогнозируемого периода.

«Последствия войны будут сказываться не только в ближайшей перспективе, когда экономическая деятельность будет омрачена разрушением производственных мощностей, сельскохозяйственных земель и сокращением рабочей силы, особенно если беженцы не вернутся, что становится все более вероятным, поскольку война становится затяжной и они обустраивают свою жизнь в принимающих странах», — отмечают аналитики.

Прогнозируется, что число людей за чертой бедности (менее $6,85 в день на человека) вырастет с 5,5% в 2021 году до 25% в 2022 году.

ЕС без российских энергоносителей

Прекращение поставок энергоносителей из РФ в страны Евросоюза может «уронить» ВВП этих государств на 1,2 п.п. в 2023 году. Наиболее разрушительным экономическим последствием конфликта на Украине оказался рост цен на топливо на фоне резкого сокращения российского импорта. При этом инфляционное давление продолжает нарастать, подчеркивают авторы доклада. «Хитрый маневр». Австрия оставила у себя российский газ, предназначенный Италии Российская компания «Газпром» перестала поставлять газ в Италию через Австрию... 01 октября 23:09

Европейский центральный банк активизировал усилия по сдерживанию инфляции, впервые с 2011 года в июле увеличив ключевую ставку (на 50 базисных пунктов) и повысив процентные ставки на 75 базисных пунктов в сентябре, а также подняв базовую ставку по депозитам до 1,25%. Несмотря на это, ожидается, что инфляция останется выше целевого уровня в 2% и после 2023 года.

В последние недели риск «энергетического ценового шока в Европе» резко увеличился, когда Россия объявила о бессрочном прекращении поставок природного газа в Европу. ЕС удалось немного компенсировать дефицит, используя набор инструментов, которые позволили блоку пополнить свои запасы природного газа до более чем 80% к августу. «Тем не менее, ЕС сталкивается с краткосрочными проблемами, связанными с сокращением производства других источников энергии из-за засухи, и может столкнуться с более быстрым истощением запасов природного газа, если зима окажется холоднее, чем обычно», — заключают эксперты.