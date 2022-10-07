Взаимовыгодный диалог: чем важен Каспийский экономический форум

В Москве прошел Каспийский экономический форум – с 5 по 6 октября на его площадке обсуждались актуальные вопросы сотрудничества стран Прикаспийского региона и соседних государств. Для участия в форуме зарегистрировались более тысячи участников, причем не только из России и стран каспийской «пятерки», но и из Белоруссии, Киргизии и Узбекистана. Особое внимание было уделено совместным проектам в области транспортной инфраструктуры, энергетики, охраны окружающей среды, а также развитию межрегионального взаимодействия и культурно-гуманитарных связей.

«Каспий имеет огромное значение»

Каспийский экономический форум, прошедший в Москве, стал вторым мероприятием этого формата – первый КЭФ состоялся в 2019 году в Туркмении. Идею о создании постоянно действующей платформы для многостороннего экономического диалога, которая собиралась бы поочередно в каждой из прикаспийских стран, в 2018 году озвучил на тот момент президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Регулярность встреч нарушила пандемия, однако теперь появилась возможность возобновить проведение форумов и укрепить сотрудничество между его участниками.

В этом году в российскую столицу во главе делегаций прибыли премьер-министр Азербайджана Али Асадов, глава правительства Казахстана Алихан Смаилов, первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер и вице-премьер Туркмении Ходжамурад Гельдымурадов.

Выступая на пленарном заседании КЭФ, премьер-министр России Михаил Мишустин поблагодарил коллег за приезд и подчеркнул, что для страны Каспий имеет огромное значение, прежде всего с учетом его стратегического положения в центре Евразии, на пересечении транспортных и энергетических артерий, а также большого числа полезных ископаемых и уникальных биоресурсов в его акватории.

«И конечно, это перекресток культур, цивилизаций и религий. Место, где люди самых разных национальностей и вероисповеданий всегда с уважением и добротой относились друг к другу. Такие традиции сохраняются и сейчас. У нас могут быть разные интересы, однако мы способны в диалоге находить взаимовыгодные решения», — цитирует Мишустина пресс-служба правительства.

Премьер-министр выделил несколько основных направлений, которые кажутся ему перспективными для развития сотрудничества. По его словам, каспийский регион должен стать одним из крупнейших в Евразии узлов трансконтинентальных перевозок – в частности, благодаря транспортному коридору «Север – Юг». Также в число актуальных задач входят переход на расчеты в национальных валютах, развитие независимой инфраструктуры финансового рынка, углубление деловой кооперации и формирование новых производственных цепочек.

Михаил Мишустин полагает, что у стран-участниц есть хорошие перспективы в области развития культурно-гуманитарных проектов (например, выставок и кинофестиваля), защиты окружающей среды, а также туризма, так как каспийское побережье ежегодно может принимать не менее миллиона путешественников.

Особая роль

Во время своего выступления российский премьер также напомнил о предложении президента Владимира Путин по созданию Большого евразийского партнерства.

«Это предполагает взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество крупнейших региональных объединений. И у «каспийской пятерки» здесь особая роль», — заявил российский премьер.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов в беседе с «Газетой.Ru» также назвал «каспийскую пятерку» важным направлением для сотрудничества.

«Процесс формирования многополярного мира, о котором неоднократно говорил наш президент, ускоряется. Поэтому я бы рассматривал Каспийский экономический форум в первую очередь с этой точки зрения: он, несомненно, демонстрирует взаимный интерес России и других участников широкого каспийского сотрудничества к укреплению связей. Речь идет не только о взаимоотношениях с нашими ближайшими союзниками и партнерами, например, с Казахстаном, но и о части глобального процесса ухода от однополярности и укрепления суверенитета, в том числе в экономических вопросах», — полагает сенатор.

Он подчеркнул, что в каспийское сотрудничество, помимо России, Казахстана, Туркменистана, Азербайджана, Ирана, вовлекаются и другие страны, например, когда речь идет о транспортном коридоре «Север-Юг».

«Значимость каспийского сотрудничества трудно переоценить – она как политическая, так и, даже в первую очередь, экономическая. Взаимный интерес укрепляет широкое сообщество стран, и по сути, это один из формируемых полюсов влияния в современном мире», — уверен Долгов.

Выступая на форуме, премьер-министр Михаил Мишустин отметил и влияние санкций, и перспективу усиления давления на Россию. По словам сенатора, Москве нужно выбирать актуальные пути реагирования и развития российской экономики в этих условиях.

«Каспийский экономический форум и в целом каспийское сотрудничество – один из важных векторов этого процесса. По сути, российская экономика восстанавливается, и, хотя устойчивый рост пока не начался, мы ждем его через год или чуть больше. Но ясно, что это стало возможным в том числе благодаря нашим международным связям: в частности, речь идет о параллельном импорте, работе по кооперации в рамках ЕАЭС, каспийского сотрудничества, ШОС, в известной мере БРИКС. Это и есть то, что позволяет нам, с одной стороны, быстрее восстанавливаться, а с другой – Россия тоже вносит важный вклад в этот процесс», — заключил Константин Долгов.

Ведущий партнер

В ходе форума состоялся ряд двусторонних встреч – так, премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудил актуальные вопросы со своим казахстанским коллегой Алиханом Смаиловым.

«Стороны обсудили практические аспекты развития торгово-экономического сотрудничества, взаимодействие в сферах промышленности и нефтегазовой отрасли, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня. По итогам переговоров главы правительств выразили готовность к укреплению двусторонних связей по всем приоритетным направлениям сотрудничества», — информирует пресс-служба главы правительства Казахстана.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая в беседе с «Газетой.Ru» напомнила, что товарооборот между Россией и Казахстаном по итогам 2021 года вырос на треть до $25 млрд. По ее словам, Казахстан продолжает занимать ведущие позиции среди глобальных торговых партнеров России, там работает 11,5 тыс. российских компаний и около 5 тыс. совместных предприятий, в РК реализуется более 50 крупных проектов с участием российских компаний.

«Как сообщал недавно премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, импульс сотрудничеству двух стран придала программа совместных действий в области казахстано-российской производственной кооперации. Среди них, в частности, производство автомобилей с Hyundai Motor Manufacturing Rus, электровозов с компанией «Трансмашхолдинг», тракторов с Петербургским тракторным заводом. В стадии реализации находятся еще девять крупных совместных проектов на общую сумму $3 млрд, они реализуются при партнерстве «Татнефти», «Еврохима», АвтоВАЗа и других ведущих российских производителей», — говорит Беленькая.

Выступая на пленарном заседании форума, Смаилов отметил важную роль Каспия в развитии международной торговли в силу своего географического расположения и уникального транзитного потенциала.

«Казахстан наметил большие планы по формированию трансграничных хабов, которые увеличат потенциал транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад. Это морские порты Актау и Курык, сухой порт «Хоргос», международный центр промышленной кооперации «Центральная Азия» и другие», — сказал он.

По его словам, для полного раскрытия потенциала межрегиональной торговли необходимо улучшать транспортную связанность региона. Так, например, порт Актау может стать узловым на маршруте «Индия – страны Персидского залива – Иран – Казахстан – Россия». Алихан Смаилов также обратил внимание на другие важные векторы развития: обеспечение энергетической безопасности региона и взаимодействие в сфере экологии, так как в прибрежных зонах Каспия проживает более 15 млн человек.

В завершение Алихан Смаилов призвал страны региона активизировать совместные шаги в сфере туризма: принять меры по запуску комбинированных туров, развитию круизного туризма и либерализации визово-миграционных режимов.

«Правительством Казахстана также ведется работа по созданию на побережье Каспия благоприятного туристского климата. В частности, до 2025 года планируется реализовать 15 инвестиционных проектов на сумму более $360 млн», — отметил он.

Главный аналитик «РегБлок», к.э.н Анна Авакимян также уверена, что взаимную пользу от торгово-экономических отношений Российской Федерации и Казахстана трудно переоценить. Достаточно напомнить, что с этим государством у России самая протяженная сухопутная граница, а обе страны являются членами Евразийского экономического союза, в котором действует режим наибольшего благоприятствования в отношении движения товарно-денежных потоков, отмечает эксперт.

«Расширение экономического сотрудничества и промышленно-торговой кооперации с Казахстаном — одна из стратегических задач нашей страны. Перспективы развития двусторонних отношений могут способствовать перенастройке логистических и кооперационных маршрутов для нивелирования негативных последствий санкционных ограничений. Стоит также напомнить, что Китай и Турция являются традиционно ближайшими партнерами Казахстана. Развитие взаимного сотрудничества и повышение уровня торговых отношений положительно воздействует на экономику всех перечисленных стран», — резюмировала Анна Авакимян.

Сверить часы

В коммюнике, принятом по итогам II Каспийского экономического форума, руководители делегаций подтвердили заинтересованность в налаживании взаимодействия прикаспийских государств с целью увеличения объемов торгового оборота и взаимных инвестиций.

«Регулярный характер Каспийского экономического форума позволяет сверять часы по реализации взаимовыгодных проектов, призванных подкрепить и насытить конкретным содержанием направления сотрудничества, определяемые лидерами прикаспийских государств», — говорится в документе.

Представители стран-участниц форума констатировали, что многостороннее сотрудничество на Каспии позволит нивелировать негативные последствия для экономик прикаспийских государств, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, а также турбулентностью мировых экономических процессов на современном этапе.

Помимо общих соображений, в коммюнике нашлось место и перечислению приоритетных направлений сотрудничества. В частности, речь идет о международном транспортном коридоре «Север – Юг», который положительно скажется на расширении взаимной торговли и экономической активности бизнеса стран прикаспийских государств. Также была подчеркнута важность развития взаимодействия в сфере промышленности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также создании комфортной городской среды.

«Руководители делегаций подтвердили приверженность своих государств общей позиции, что Каспийское море является морем мира, дружбы и сотрудничества и все вопросы, связанные с Каспийским морем, решаются мирными средствами путем диалога», — заключили составители документа.