«Есть очень пессимистические прогнозы». Как Европа будет жить без российского газа

Во время пика холодов предстоящей зимой могут замерзнуть целые города Европы, считает глава «Газпрома» Алексей Миллер. Однако он заявил, что ЕС, тем не менее, переживет зиму благодаря имеющимся у него запасам, по наиболее оптимистическим данным в европейских хранилищах «на период окончания отбора газа в марте 2023 года останется около 5%». В Международном энергетическом агентстве считают, что в европейских ПХГ останется 20-25% запасов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ряд европейских городов могут замерзнуть во время зимнего пика холодов, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на Российской энергетической неделе. По прогнозам компании, к марту европейские хранилища опустеют до 5% запасов.

«Зима может быть относительно теплой, а вот какая-либо одна неделя, или пять дней, будут аномально холодные. За этот короткий промежуток времени, не дай Бог, можно заморозить целые города, целые земли», — заявил он.

Миллер отметил, что предстоящую зиму ЕС все же переживет благодаря имеющимся запасам газа. По его словам, есть прогнозы «оптимистические», но есть и «очень пессимистические». По последним, в европейских хранилищах «на период окончания отбора газа в марте 2023 года останется около 5%». Прогнозов относительно зимы 2023-2024 годов Миллер делать не стал, подчеркнув, что энергокризис «пришел не на короткий период времени», и его причины носят системный характер.

Также, по его словам, благополучие ЕС, в том числе ФРГ, держалось на дешевых российских энергоресурсах. По его словам, это продолжалось на протяжении более 50 лет. Дешевый газ, отметил Миллер, давал Германии «более чем стократное кредитное плечо для благополучного финансирования немецкой промышленности». Теперь, отметил он, рост цен на газ ставит под удар немецкую экономическую модель, которая существовала там до последнего времени.

Кроме того, Миллер прокомментировал идею ЕС ввести потолок цен на газ словами из песни Эдуарда Хиля «Зима». По его словам, сегодня нет и не может быть никакого принуждения производителей газа к той или иной ценовой политике.

«Вы знаете, когда слышишь такие предложения [введения потолка цен — «Газета.Ru»], то вспоминаются слова хорошо известной нашей песни — «ледяной потолок, дверь скрипучая» и далее по тексту — не забывайте нашу русскую культуру, изучайте», — заявил Миллер, отметив, что «ледяной потолок» характерно иллюстрирует предлагаемые меры.

Прогнозы на зиму

11 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что немецкие хранилища газа заполнены на 95% и не стоит ожидать поставок из России в ближайшем будущем. По его словам, несмотря на отсутствие поставок российского газа, Германия все же переживет трудности предстоящей зимы.

«Я рад сказать, что если мы все продолжим адаптироваться к изменившейся ситуации с электроэнергией — граждане, компании и политики — тогда мы благополучно переживем эту зиму», — отметил политик.

В свою очередь глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол полагает, что благодаря заполненности хранилищ европейские страны переживут предстоящую зиму без серьезных перебоев в поставках и отключений электричества. Однако он не стал исключать возможных проблем с запасами газа к концу 2023 года.

«К февралю 2023 года заполненность хранилищ снизится с 90% до 25-20%. Поэтому вопрос заключается в том, как будет действовать Европа в 2023 году, чтобы снова заполнить их на 80-90%, чтобы встретить зиму 2023-2024 годов»,

— сказал Бирол в интервью газете La Repubblica.

По его словам, нынешней зимой, если не будет серьезных перебоев с поставками газа, европейские страны «должны пережить февраль или март, используя запасы», объемы которых достигли примерно 90%. Путин снова намекнул на виновников взрывов на «Северных потоках» Президент РФ Владимир Путин не назвал прямо сторону, ответственную за повреждения газопроводов «Северный... 12 октября 16:54

15 сентября в «Газпроме» заявили, что даже близкие к максимальным запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) в крупных странах Европы не гарантируют адекватное прохождение осенне-зимнего периода. Там полагают, что запасов в ПХГ хватит только на два месяца.

«Объем запасов газа в хранилищах Германии в настоящее время сопоставим со средним потреблением во время ОЗП (осенне-зимний период) в течение всего двух месяцев из шести», — заявили в компании.

Там отметили, что, несмотря на то что текущий уровень заполненности ПХГ, который, например, в Германии составляет 89%, объем активного газа (который будет использоваться) — 19,3 млрд куб. м. Там напомнили, что в стране с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года потребление газа составило 57 млрд куб. м, то есть в среднем — 9,5 млрд куб. м. в месяц.

Дефицит помидоров

В ходе форума «Российская энергетическая неделя» 12 октября президент России Владимир Путин заявил, что РФ не будет поставлять энергоресурсы странам, которые ограничивают цены на них. Он подчеркнул, что подобные меры могут привести к дефициту.

«Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу и за свой счет оплачивать чужое благополучие. Мы не станем поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них», — заявил президент.

Также он процитировал лауреата Нобелевской премии по экономике Милтона Фридмана: «Если вы хотите создать дефицит помидоров, то нужно просто принять закон, по которому розничные торговцы не могут продавать помидоры более чем за 2 цента за фунт. Вы тут же получите дефицит помидоров. То же самое с нефтью или газом».

Он отметил, что Россия готова поставлять энергоресурсы в Европу, включая предстоящие осень и зиму, решение – за европейскими странами, «мяч на стороне Евросоюза». Он напомнил, что мощность уцелевшей нитки «Северного потока» составляет 27,5 млрд кубометров в год, это примерно 8% всего импорта газа в Европу, и Россия готова к этим поставкам, «хотят – пусть откроют кран».

Путин также отметил, что, по мнению многих чиновников ЕС, европейское благополучие последних десятилетий во многом базировалось на сотрудничестве с Россией.

«Турецкий поток»

Также 12 октября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия прорабатывает идею строительства дополнительных ниток газопровода «Турецкий поток».

«Как один из вариантов, который может быть рассмотрен. Как идея», — сказал он.

Ранее сообщалось, что президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудят идею переноса транзита газа с «Северных потоков» в Черное море в рамках встречи в Астане. Глава Минэнергетики Турции Фатих Донмё сказал, что технически такой перенос возможен, но предложение необходимо обстоятельно изучить. Также Путин в рамках «Российской энергетической недели — 2022» говорил, что транзит газа с «Северных потоков» можно переместить, создав крупнейший хаб в Турции.