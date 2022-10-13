Против течения: Positive Technologies провела первое SPO на Московской бирже в текущем году

Лидер российского рынка кибербезопасности компания Positive Technologies провела secondary public offering (SPO), которое прошло без дополнительной эмиссии акций и позволило расширить ряды инвесторов эмитента. Без преувеличения SPO Positive Technologies стало заметным событием на российском фондовом рынке — первое и, вероятно, единственное размещение акций на Московской бирже в текущем году прошло в условиях повышенной волатильности котировок и бегства инвесторов в защитные активы. Об итогах SPO в материале «Газета.ru».

Российская IT-компания Positive Technologies объявила о сборе заявок на участие во вторичном размещении акций с 19 по 27 сентября. Крупные акционеры компании выступили в качестве продавцов и предложили рынку до 2 640 000 принадлежащих им обыкновенных акций, что составляло около 4% от общего объема бумаг эмитента. При этом в компании подчеркнули, что продавцы ни полностью, ни на существенную долю не планируют выходить из состава акционеров. Целями SPO обозначались повышение зрелости бумаг Positive Technologies и увеличение доли акций, находящихся в свободном обращении.

Рынок воспринял новости об SPO позитивно: в последнее время инвесторы охотно реагируют на корпоративные новости российских компаний на фоне неблагоприятного внешнего фона и обострившегося геополитического фактора.

Как следствие, на сообщении об SPO акции Positive Technologies на Московской бирже росли в цене более чем на 3%, до 1335 руб.

Тем не менее в последней декаде сентября «медвежьи» настроения на российском фондовом рынке преобладали: масштабные распродажи были вызваны новым витком геополитической напряженности и общим негативным фоном на мировых рынках. За 9 дней, отведенных под заявки в рамках SPO, бумаги Positive Technologies, следуя за общей конъюнктурой, просели в стоимости, что было обусловлено объявлением частичной мобилизации и, как следствие, общим снижением индексов, говорит Василий Данилов, ведущий аналитик ИК «Велес Капитал». По его словам, это стало неприятным сюрпризом для продающих акционеров, однако порадовало покупателей.

Миллиард на SPO

Несмотря на волатильность рынка, Positive Technologies удовлетворила заявки на приобретение акций в полном объеме согласно изначальным условиям.

«Период сбора заявок на SPO Positive Technologies совпал с экстремальной волатильностью российского рынка акций из-за происходящих событий. Это случайность, которая в теории могла сказаться на спросе, но компании все равно удалось разместить среди тысяч акционеров бумаги на 1 млрд руб.», — говорит Василий Карупнин, начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций».

Ранее компания анонсировала, что ориентиром будет выступать цена по итогам торгов на Московской бирже в день закрытия книги заявок с предоставлением оферты на право приобретения дополнительных акций по цене SPO.

В общей сложности подали заявки на участие в размещении Positive Technologies около 10 тыс. инвесторов на сумму в миллиард рублей. Более 90% от общего числа собранных заявок пришлось на физических лиц. Им в течение следующих 12 месяцев гарантировано право приобрести по цене SPO одну дополнительную акцию на каждые четыре, купленные в рамках SPO, вне зависимости от актуальной на момент покупки рыночной цены.

«Новые инвесторы получили возможность вложиться в единственную российскую публичную компанию отрасли инфобезопасности, приобретя акции даже дешевле, чем рассчитывали. Сейчас акция стоит 1055 руб., а исторический максимум – 1372 руб., то есть на 30% выше», – комментирует Леонид Делицын, аналитик ФГ «Финам».

В результате сделки доля акций компании в свободном обращении составила 11,9%. «SPO Positive Technologies покрыло 35% от запланированного объема, а прибавка к free-float составила 1,4% вместо 4%. В то же время любое увеличение free-float позитивно для миноритариев, так как повышается ликвидность и популярность акций компании среди других участников рынка», — отмечает Василий Данилов.

Точки роста

В Positive Technologies оценили итоги SPO позитивно. Управляющий директор компании Максим Пустовой указал, что Positive Technologies планомерно работает над созданием всех предпосылок для включения бумаг эмитента в список «голубых фишек» и основной индекс Московской биржи. «Рынок кибербезопасности бурно растет и продолжит это делать в ближайшие годы, а мы, в свою очередь, ежегодно демонстрируем значительный рост бизнеса. Наши акции включены в три индекса Московской биржи и в сентябре были переведены в первый котировальный список. Число наших акционеров выросло с 1,4 тыс. до более 60 тыс., и это показывает интерес инвесторов к нашей отрасли», — сообщил Максим Пустовой.

По мнению экспертов, компания может вернуться к идее размещения бумаг на рынке через какое-то время после стабилизации ситуации: ей нужно увеличивать долю акций в свободном обращении и их ликвидность, что позволит снизить волатильность котировок бумаг эмитента, а значит, сделает их менее чувствительными к резким движениям индексов.

При этом тот факт, что Positive Technologies, очевидно, остается одним из ключевых бенефициаров ухода иностранных вендоров, убеждает инвесторов смотреть в сторону акций компании. Positive Technologies, сфокусировавшаяся на рынке информационной безопасности РФ и стран ближнего зарубежья, предлагает широкий спектр инновационных программных продуктов и услуг. На волне востребованности ПО и необходимости замещения иностранного оборудования компания фиксирует повышенный спрос на свои технологические решения, что отражается в ее финансовых показателях.

По данным отчетности Positive Technologies по МСФО за первое полугодие 2022 г., выручка компании выросла на 78% до 3,5 млрд руб. Валовая прибыль показала рост на 110% во втором квартале и на 77% по итогам первого полугодия.

Скорректированный показатель EBITDA вырос до 685 млн руб., увеличившись в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль по итогам шести месяцев 2022 г. составила 381 млн руб.

Устойчивый финансовый результат позволяет Positive Technologies сохранять неизменной дивидендную политику на фоне отказа большинства российских эмитентов от выплат акционерам. «Positive Technologies следует дивидендной политике, согласно которой на выплаты может быть направлено до 100% чистой прибыли. Именно так компания и поступает. Выплаты разбиваются по году на части, что является отличной корпоративной практикой», — комментирует Василий Карупнин, начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций».

В мае 2022 года компания выплатила дивиденды в размере 950 млн руб. (50% от чистой прибыли за 2021 год). Приятным сюрпризом для рынка стало также решение совета директоров, утвердившего рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров по выплате дополнительных дивидендов за 2021 год. Рекомендованная дополнительная сумма к выплате составляет 5 руб. 16 коп. на одну обыкновенную акцию. Решение о выплате дивидендов будет рассмотрено на внеочередном собрании акционеров компании в ноябре 2022 года.