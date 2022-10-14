«Вы сами принимали эти решения». В России назвали виновных в росте цен в Европе

Вице-премьер России Александр Новак посоветовал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен отправлять возросшие счета за электроэнергию представителям стран, которые решили отказаться от долгосрочных контактов с Москвой и перешли на закупку газа по спотовым ценам. Так он заочно ответил главе ЕК, которая ранее предложила «невыносимые» счета граждан ЕС отправлять в Москву. В настоящее время западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и резким ростом инфляции. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Александр Новак напомнил главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, что именно западные страны настояли на пересмотре газовых контрактов с долгосрочных на спотовые.

«Отправляйте себе соответствующие счета, складируйте их на своем столе, как говорится, потому что вы принимали эти решения. И у нас есть поговорка такая: сколько зеркало ни протирай, а от этого краше не станешь», — сказал Новак.

Он отметил, что речь идет о политиках, которые решили пересмотреть подход на закупку газа с долгосрочных контрактов на короткие по спотовым ценам, а также отказались от каких-либо соглашений по энергоресурсам в целом.

В декабре 2020 года «Газпром» проиграл апелляцию в Стокгольме по польскому иску, который основывался на том, что российская компания, по утверждению Варшавы, завышает цены на газ. Впоследствии Польша пересмотрела контракт на поставку газа, отказавшись от долгосрочных соглашений и заключила контракт на поставки по спотовым ценам за предыдущий трехмесячный период. С начала 2021 года ряд европейских стран также заключил новые контракты с «Газпромом» предусматривающие переход на рыночное ценообразование.

Впоследствии западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. В частности, в связи с подорожанием газа европейская промышленность начала получать дорогие счета за электроэнергию, что лишило ее конкурентных преимуществ и повлияло на другие сферы европейской экономики.

«Отправьте эти счета в Москву»

14 сентября фон дер Ляйен в ответ на критику со стороны Европарламента в связи с ростом цен на электроэнергию и газ в странах Евросоюза предложила недовольному депутату от Франции Манон Обри отправить счета за электричество в Москву.

В ходе дебатов в Страсбурге французский депутат Манон Обри показала главе ЕК значительно выросшие счета за газ и электричество, которые ей прислали избиратели. Она также отметила, что «нынешний кризис европейцы переживают по-разному», и пока энергетические компании получают сверхдоходы «при попустительстве Еврокомиссии», некоторым французам приходится выбирать — оплатить счета или купить продукты.

Фон дер Ляйен ответила Обри, что, по ее мнению, причина роста цен кроется в действиях России.

«Счета, которые вы нам продемонстрировали, по-французски это действительно можно назвать «невыносимым». Это правда, но знаете, что — отправьте эти счета в Москву!» — ответила фон дер Ляйен.

Также глава ЕК заявила, что стоимость газа в ЕС выросла в 10 раз по сравнению с допандемийным уровнем, «но европейцы отважно отвечают на эту ситуацию». «Отправьте эти счета в Москву!» Глава ЕК переложила ответственность за дорогое электричество на Россию Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ответ на критику со стороны Европарламента из-за цен... 14 сентября 21:25

В Кремле неоднократно отвергали обвинения ЕС в манипуляциях ценами на газ. Там заявляли, что рост цен на газ связан с санкционной политикой западных стран и напоминали, что европейские страны самостоятельно пересмотрели условия контрактов.

«Отправьте счета Путину»

15 сентября премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил гражданам, возмущенным возросшими тарифами на электроэнергию, отправлять счета президенту России Владимиру Путину. «Счет за рост цен должен быть возвращен тому, кто его вызывает, господину Путину», — сказал он.

Греки не одобрили заявление премьера и восприняли с горькой иронией, в социальных сетях начали задавать соответствующие вопросы: «Владимир Путин теперь президент Греции?»

По словам Мицотакиса, исключительно президент России виноват в росте тарифов на электроэнергию и последовавший за этим кризис.

Рост цен

31 августа аналитическая компания Rystad Energy сообщила, что среднемесячная стоимость электроэнергии в Европе в августе 2022 года стала самой высокой за всю историю наблюдений из-за резкого подорожания газа.

«Можно утверждать, что август станет самым дорогим месяцем для электроэнергии на всех основных европейских рынках», — считает аналитик компании Фабиан Реннинген.

По данным Rystad, рекорд июля был побит в Италии, Франции, Германии и Великобритании, при этом рынок Италии стал первым, на котором среднемесячная спотовая цена на газ превысила €500 за мегаватт-час. Более того, оптовая цена электроэнергии с поставкой на следующий год во Франции и Германии в конце августа составляла €1000 за мегаватт-час.

Резкое подорожание газа началось после объявления «Газпромом» об остановке прокачки газа по «Северному потоку» на время плановых работ с 11 по 21 июля. Следующая остановка произошла 31 августа. В ночь на 26 сентября произошла утечка газа газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Были обнаружены утечки: две на «Северном потоке — 1» и одна — на «Северном потоке — 2». По данным оператора Nord Stream AG, назвать срок восстановления газопроводов в настоящее время не предоставляется возможным.