Три сценария: что будет с ключевой ставкой до конца 2022 года

До конца 2022 года Центробанк может сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых или повысить ее до 7,75%. Первый вариант – наиболее вероятный. Регулятор также может оставить ставку неизменной в ближайшую пятницу с последующим плавным повышением до конца 2022 года и в 2023 году. Такие три сценария развития ситуации с основным показателем денежно-кредитной политики рассматривает «Национальное рейтинговое агентство». Его исследование есть у «Газеты.Ru». Эксперты выступили за реализацию первого сценария.

Сценарий 1 — ставку сохранят

28 октября 2022 года состоится заседание совета директоров ЦБ, на котором будет принято решение об уровне ключевой ставки. Сейчас она составляет 7,5% годовых. Как менялась ключевая ставка Центробанка В 2021 году ЦБ повышал ставку восемь раз подряд. Цикл увеличения ключевой ставки ЦБ начался в марте 2021 года с уровня в 4,25% годовых. 11 февраля 2022 года регулятор поднял показатель на 1 п.п., до 9,5%, что стало максимумом с весны 2017 года. Затем Банк России увеличил ее сразу до 20% на фоне санкций. 18 марта ставка была сохранена на уровне 20% годовых. ЦБ последовательно снижает ключевую ставку с 10 апреля... Читать дальше

В «Национальном рейтинговом агентстве» (НРА) считают, что с большой долей вероятности ставка будет сохранена на этом уровне. Это предполагает базовый сценарий аналитиков. Как пояснили в НРА, дефляция в России фактически прекратилась, цены начали умеренно расти.

«С начала октября 2022 года они увеличились на 0,08%, с начала года – на 10,66%. Устойчиво повышается доля товаров и услуг, текущие темпы роста которых – более 4%. Одновременно снижается доля товаров и услуг, цены на которые уменьшаются», — уточнили в НРА.

В агентстве уверены, что этот тренд сохранится. Поскольку бюджетная политика носит стимулирующий характер, рубль перестал укрепляться. Также в связи с санкциями наблюдается дефицит отдельных товаров.

«Кроме того, на инфляцию в России, хоть и в небольшой степени, оказывает влияние рост цен в развитых экономиках. Мы предполагаем, что годовая инфляция в РФ на конец декабря будет находиться ближе к середине диапазона 11–13%», — подчеркнули представители НРА.

Есть и другие факторы, которые говорят в пользу сохранения ставки на уровне 7,5%: инфляционные ожидания населения растут, ценовые ожидания предприятий повышаются. В таких условиях ЦБ вряд ли будет снижать ключевую ставку, уверены в НРА.

Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль уверена, что с наибольшей долей вероятности реализуется именно первый сценарий.

«Сейчас динамика цен приводит к росту инфляционных ожиданий. Инфляция к концу года подойдет близко к верхней границе прогноза от ЦБ на уровне 13%. К тому же усиливаются инфляционные риски на фоне нестабильной ситуации и увеличения бюджетных расходов. Поэтому регулятор скорее всего оставит уровень ключевой ставки на том же уровне», — указала Скрыль.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер считает, что ЦБ сохранит ключевую ставку в 7,5% до конца 2022 года. Помимо вышеперечисленных, финансист назвал еще ряд факторов в пользу данного варианта.

«Мобилизация, вероятность дальнейшего ослабления рубля, сокращение темпа роста экспорта при одновременном восстановлении импорта приводят ЦБ к необходимости взять паузу на мягком курсе. Уход в наличность граждан привел к оттоку за последний месяц из банковской системы до триллиона рублей», — объяснил эксперт.

Сценарий 2 — ставку повысят

НРА рассматривает и пессимистичный сценарий развития ситуации с ключевой ставкой. Он предполагает ее повышение на 0,25 процентных пункта до 7,75% годовых.

«На конец октября наблюдается существенный рост доходности государственных облигаций (ОФЗ) по сравнению с сентябрем 2022 года. Это отражает увеличение рисков в экономике. Причины — продолжающаяся частичная мобилизация, введение военного положения и режима повышенной готовности в некоторых областях страны, а также ожидания введения мобилизационных мер в экономике. Если доходность ОФЗ не нормализуется в ближайшее время, повышение ключевой ставки становится неизбежным. В противном случае купоны будущих облигаций будут ниже, чем у уже размещенных, что будет «толкать» доходность вверх», — рассказали в НРА.

Впрочем, представители агентства считают маловероятным повышение ключевой ставки на заседании 28 октября.

«Такой сценарий НРА видится менее вероятным. Рост рисков в экономике уже усилил сберегательные настроения населения и сократил потребительский спрос. Повышение ставки сейчас может негативно повлиять на перспективы восстановления валового внутреннего продукта», — резюмировали в НРА.

С этим выводом согласился зампред «Абсолют Банка» Антон Павлов.

«Повышение ключевой ставки маловероятно. Потребительская и кредитная активность находятся на достаточно низком уровне. Реализация этого сценария приведет к увеличению ставок по кредитам. На фоне сокращения спроса населения это — негативный фактор. По вкладам банки сейчас повышают ставки для стимулирования сберегательной активности. Рост ключевой ставки на 0,25 п.п. не окажет существенного влияния на доходность депозитов», — уточнил он.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Сценарий 3 — ставку сначала сохранят, потом плавно повысят

Третий сценарий агентства подразумевает, что 28 октября регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, а затем до конца года и в следующем году перейдет к циклу ее повышения.

«НРА видит сценарий, при котором Банк России может повысить ключевую ставку на следующих заседаниях — в конце 2022 года и начале 2023 года.

Он предполагает дальнейшее усиление инфляционного давления. Это может привести к выходу инфляции за пределы прогнозного горизонта ЦБ при одновременном росте доходностей ОФЗ. В этом случае регулятор может повысить ставку на 0,5–1 п.п. к марту 2023 года», — отметили в НРА.

При таком сценарии к марту 2023 года ключевая ставка может достичь 8–9% годовых.

По оценкам НРА, в ближайшие три месяца ставки по ипотеке (без учета льготных программ) будут составлять 7,5–9%. В сегменте автокредитования ставки будут находиться в диапазоне от 9 до 14% по новым автомобилям. И от 11 до 15,5% — по подержанным. По потребкредитам (в зависимости от их типа) ставки составят 9–9,25%. Средние ставки по вкладам будут находиться на уровне 6–7%. А в некоторых случаях — повышаться до 8–8,5%.

По словам Павлова, реализация третьего сценария маловероятна.

«По прогнозам Центробанка, инфляция должна вернуться к уровню 4% уже к концу 2023 года. Повышение ключевой ставки не соотносится с данными планами», — подчеркнул он.

Эксперт считает, что повышение ключевой ставки в 2023 году возможно только при реализации проинфляционных рисков, что может быть спровоцировано как геополитической ситуацией и глобальными трендами, так и увеличением денежной массы.