«Наш путь будет труднее». Глава ЦБ предупредила о глобальном кризисе

России необходимо ускорить структурную перестройку своей экономики на фоне санкций и возможного сценария полномасштабного экономического кризиса, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Если ситуация в мире развернется в сторону глобальной рецессии, это сильно повлияет на РФ, масштаб может быть сопоставим с падением 2008-2009 годов, считает глава ЦБ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Об ускорении перестройки экономики глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила на совместном заседании комитетов Госдумы, рассматривающих «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 и период 2024–2025 годов».

«За последние месяцы ситуация и баланс рисков для мировой экономики несколько сместились в сторону если не полномасштабного глобального кризиса, то более жесткого варианта развития событий. Это для нас не повод просто ждать, как будут развиваться события, как говорят, ждать у моря погоды», — считает она.

По словам Набиуллиной, структурная перестройка по-разному выглядит для разных отраслей, и включает «поиск новых иностранных рынков сбыта, альтернативных зарубежных поставщиков сырья, комплектующих, оборудования, переориентацию на внутренний рынок, повышение степени переработки, изменение самой производимой продукции».

Глава ЦБ отметила, что «это очень сложный и многогранный процесс», который будет длиться не один год.

Также Центробанк учитывает вариант развития глобального кризиса, эксперты регулятора подготовили доклад на этот случай. «Мы спали на улице и думали, что сможем добиться всего» Протесты в иорданской столице Аммане вспыхнули 14 января 2011 года — в тот же день... 07 ноября 10:51

«В этом сценарии повышения ставок ведущими центральными банками не хватит, чтобы вовремя затормозить рост инфляции. Ставки будут высокими, менее предсказуемыми, это будет давить на рост глобальной экономики, снижать стоимость активов, вырастут риски финансовой стабильности. Вырастет геополитическая напряженность по этому сценарию, будет происходить фрагментация глобальной экономики, усилятся санкции на Россию и это станет еще одним фактором ухудшения ситуации в глобальной экономике», — сказала Набиуллина.

По ее словам, итогом этих процессов может стать кризис, сопоставимый по масштабам с 2008-2009 годами. Для развития России и выхода на новую структурную модель российской экономики, это неблагоприятный сценарий. «Наш путь будет труднее», — предупредила Набиуллина.

Однако она отметила, что в базовом сценарии Центробанка вероятность глобальной рецессии не предусмотрена, несмотря на то, что разные страны будут принимать меры для сдерживания инфляции, что приведет к замедлению роста мировой экономики.

Санкции и шок

Набиуллина также отметила, что российская банковская система хорошо выдержала шоки этого года и сохраняет потенциал для кредитования и запас прочности.

«Банковская система, несмотря на то, что именно на нее пришелся первый и самый мощный удар, хорошо выдержала шоки этого года, сохраняет потенциал для кредитования, запас прочности», — сказала она. «Сворованы коллективным Западом». Песков рассказал о судьбе российских золотовалютных резервов Многие активы России, в том числе золотовалютные резервы, просто «сворованы коллективным... 24 октября 16:29

Однако она отметила, что не стоит недооценивать влияние введенных против российской экономики санкций.

«Санкции — очень мощные, и их влияние и на российскую, и на мировую экономику преуменьшать не следует, отгородиться от их влияния будет невозможно», - предупредила она.

Набиуллина подчеркнула, что на некоторые процессы повлиять нельзя, например, на состояние глобальной экономики, от чего зависит спрос на товары российского экспорта. Международные санкции, по ее словам, привели к слому географии российского импорта и экспорта и уничтожению внешнеэкономических связей, которые теперь приходится восстанавливать. По ее словам, ситуация не улучшается, а становится сложнее, потому что санкционное давление усиливается за счет ущерба в третьих странах.

Говоря о возможной коррекции курса рубля по отношению иностранным валютам, она отметила, что искусственное ослабление курса рубля в интересах экспортеров и с целью большего наполнения бюджета приведет к валютизации экономики России. В Центробанке же считают, что политика плавающего курса является наиболее эффективной.

«Звучат предложения искусственно ослабить курс для того, чтобы было выгодно экспортерам, выгодно бюджетам. Но если такую политику начать применять, и граждане, и бизнес будут знать, что государство целенаправленно ослабляет курс, курс может только ослабляться. Вы думаете, они будут держать деньги в национальной валюте, в рублях? Будет происходить валютизация экономики, соответственно, это повлияет на все денежно-кредитные условия», — сказала глава ЦБ.

Ключевая ставка

В ходе выступления она также заявила, что ЦБ рассчитывает в 2025 году вернуться к нейтральным показателям ключевой ставки в 5-6%.

«Мы в целом оцениваем во всех сценариях нейтральную ставку в 5-6%, именно как нейтральную. Напомню, что нейтральная ставка — это та ставка, которая не ведет ни к росту инфляции, по-нашему мнению, ни к снижению инфляции, когда экономика находится, что называется, на своем потенциале», - уточнила она.

Она напомнила, что, по прогнозу Банка России, инфляция по итогам текущего года составит 12-13%, по итогам следующего года замедлится до 5-7%, а в дальнейшем — вернется на целевой уровень 4%.