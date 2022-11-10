Новая драма в мире криптовалют: почему биткоин просел ниже $16 тысяч

Почти полгода назад в мире криптовалют случился громкий скандал, связанный с обвалом рынка стейблкоинов — цифровых валют, привязанных к курсам реальных. Сейчас криптофинансовый рынок снова трясет: последние дни первая криптовалюта — биткоин — стремительно падала, теряя четверть своей цены. 10 ноября ее курс опускался ниже $16 тысяч. Падение биткоина потянуло за собой и альтернативные криптомонеты. Некоторые аналитики уже успели окрестить происходящее «началом конца» криптовалютного мира — снова. Что случилось на рынке, причем тут крупнейшая биржа Binance и кто скрывается за прозвищем CZ — в материале «Газеты.Ru».

Что случилось

В ночь на 10 ноября биткоин обновил свой многомесячный минимум — стоимость криптовалюты опускалась до $15,6 тысячи. Хотя еще на прошлой неделе биткоин торговался выше $21 тысячи. 8 ноября курс упал на 11%, 9 ноября — еще на 13%, к утру четверга падение составляет около 8,5%.

Информационно-аналитическая платформа CoinGlass во вторник сообщила, что из-за маржин-коллов на крипторынке (принудительных продаж активов) трейдеры в общей сложности потеряли за сутки более $717 млн, принудительно были закрыты около 330 тысяч позиций.

Главной причиной обвала биткоина стал коррупционный скандал с криптобиржей FTX — третьей по капитализации в мире — и падением стоимости ее собственного токена FTT.

Кто такие FTX

close 100% Глава биржи FTX Сэм Бэнкман Reuters

30-летний Сэм Бэнкман-Фрид закончил один из самых престижных в мире технологических университетов — массачусетский MIT. После этого он несколько лет торговал на Уолл-Стрит, а в 2019 году основал собственную платформу для торговли криптовалютами FTX и трейдинговую фирму Alameda Research. Буквально за пару лет Бэнкман разбогател на торговле криптовалютой и вошел в рейтинг Forbes миллиардеров до 30 лет.

На пике Alameda Research управляла активами в $15 млрд. Схема заработка Бэнкмана была довольно проста — он активно инвестировал в широко диверсифицированный портфель крипто-активов. То есть приобретал на средства пользователей своей платформы различные криптовалюты, в том числе и малоизвестные (на жаргоне их называют шиткоинами, от английского Shit). До середины 2022 года у Бэнкмана было все хорошо — инвесторы оценивали его биржу FTX в $25-32 млрд.

Однако в начале ноября эксперты CoinDesk выпустили расследование, в котором говорится, что биржа FTX неплатежеспособна, ее активы размыты и не подкреплены какими-то реальными средствами.

Параллельно с этим Bloomberg сообщил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) уже несколько месяцев ведет расследование против платформы Бэнкмана, подозревая ее владельцев в нецелевом расходовании средств. Впрочем, слухи о том, что Бэнкман с партнерами тратит сотни миллионов долларов по собственному усмотрению, ходили и раньше.

После таких новостей обеспокоенные инвесторы начали массово выводить деньги с биржи и продавать ее токен FTT. Его курс к 9 ноября рухнул на 72%. Масла в огонь подлил еще один гуру криптовалютного мира — глава Binance Чанпэн Чжао.

При чем тут CZ

close 100% Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао Reuters

Чанпэн Чжао — генеральный директор крупнейшей в мире криптобиржи Binance. Ему 45 лет, его состояние оценивается Forbes в $65 млрд, а его авторитет в мире цифровых финансов необычайно велик — все знают его под лаконичным прозвищем CZ. Чанпэну, кроме всего прочего, принадлежат токены FTT биржи Бэнкмана на $500 млн. И после выхода расследования CoinDesk Чанпэн объявил, что планирует их продать. Что только добавило паники другим инвесторам.

После этого глава Binance сообщил, что конкуренты из FTX обратились к нему за помощью. «Сегодня днем FTX обратилась к нам за помощью. Существует значительный кризис ликвидности. Чтобы защитить пользователей, мы подписали необязательное письмо о намерениях, намереваясь полностью приобрести FTX и помочь покрыть кризис ликвидности. В ближайшие дни мы проведем полную бухгалтерскую проверку», — написал CZ у себя в Twitter.

Но после этого появилась информация, что деятельность FTX проверяет американский биржевой регулятор. И Binance быстро отказались от намерения поглотить конкурента. 10 ноября компания сообщила, что ее смутили подозрения в нецелевом расследовании средств. «Вначале мы надеялись, что сможем поддержать клиентов FTX, чтобы обеспечить ликвидность. Однако проблемы находятся вне нашего контроля и возможностей», — сообщила пресс-служба Binance. «Терпение народа дошло до точки кипения» Арабская весна в Иордании не привела к смене власти, но страна все равно считается одной... 09 ноября 08:19

Аналитики крипторынка в итоге сошлись во мнении, что Чанпэн попросту воспользовался проблемами Бэнкмана, усугубил их продажей токенов FTT, пообещал помочь, а затем отозвал это обещание. И тем самым подтолкнул шаткое положение топ-3 криптобиржи в мире к краху. А поскольку практически все криптоактивы так или иначе объединены блокчейн-платформами, взаимным участием и долями, то крах столь крупной платформы как FTX потянул за собой курсы биткоина и всех остальных цифровых валют.