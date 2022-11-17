Недружественные бывшие россияне: в Совфеде хотят заморозить активы уехавших бизнесменов

В Совете Федерации задумались о том, чтобы заморозить активы уехавших из РФ бизнесменов и передать эти средства в поддержку спецоперации на Украине. В Госдуме инициативу поддерживают, но с оговорками. Так, по мнению депутата Султана Хамзаева, необходимо разделять несколько категорий «уехавших» и изымать имущество только у «предателей» и тех, кто наносит реальный вред экономике страны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложит вице-премьеру Дмитрию Григоренко заморозить активы крупных бизнесменов и глав госкорпораций, уехавших из России после 24 февраля. Сенатор намерен передать Григоренко соответствующее письмо 17 ноября, копия послания есть в распоряжении ТАСС и «РИА Новости». «У египтян не в традициях признавать свои ошибки» Не успело население Египта «отметить» отставку Хосни Мубарака и его последующий арест, как страна... 16 ноября 09:18

По мнению Кутепова, «недружественные» страны находят и замораживают активы богатых россиян, и России следует делать то же самое внутри страны.

«На фоне предпринимаемых со стороны недружественных стран действий по выявлению активов (в том числе имущества) российских миллиардеров на территориях этих государств, арестов таких активов (замораживания) полагаем, что необходимо рассмотреть вопрос о применении аналогичных мер в отношении таких лиц, которые покинули Российскую Федерацию с 24 февраля, а тем более к тем лицам, которые отказались от российского гражданства», — говорится в письме.

Как считает сенатор, замораживание активов должно коснуться как граждан РФ, так и тех, кто уже отказался от российского гражданства. В первую очередь заморозку следует начать с тех бизнесменов, которые получили свои активы в рамках приватизации, а также руководителей институтов развития или госкорпораций.

Кутепов также предлагает подумать о переводе дивидендов и других выплат, которые должны получать бизнесмены, на целевой счет, с которого их спишут в поддержку спецоперации. Доходы от управления имуществом и активами уехавших глав убыточных структур могут быть направлены в бюджет на покрытие убытков. «Запись таинственно исчезла». Что Тиньков рассказал о своем гражданстве и бренде «Тинькофф» Бизнесмен Олег Тиньков вместо вчерашнего пропавшего поста в Instagram* выложил новую запись. В ней он... 01 ноября 16:02

Гражданам «недружественных» стран, которые отказались от российского паспорта, сенатор считает необходимым доначислить налоги на 30-50% от суммы совершенных после 24 февраля сделок с имуществом, долями и ценными бумагами. «Одновременно с этим необходимо рассмотреть вопрос о запрете совершения сделок указанными выше лицами с оставшимися активами и имуществом, находящимся на территории Российской Федерации, а также о поступлении дохода от этих активов и имущества целевым образом на финансирование СВО», — добавляет Кутепов.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков поддержал идею заморозить в РФ активы уехавших бизнесменов и направлять доходы от них на ведение спецоперации. «Это я поддерживаю», — сказал он.

«Это заставит задуматься американцев, европейцев, когда они пытаются забрать наши активы — что у нас есть ответ», — подчеркнул политик.

Категории уехавших

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет тоже поддержал предложение по заморозке активов уехавших бизнесменов и предложил национализировать имущество тех, кто занял враждебную позицию по отношению к РФ.

«Полностью поддерживаю предложение направить доходы уехавших из России бизнесменов, а также замороженные средства иностранных инвесторов на нужды специальной военной операции и восстановление пострадавших от действий киевского режима регионов», — сказал Шеремет.

«При этом, также считаю целесообразным рассмотреть вопрос о национализации имущества российских бизнесменов, уехавших из России и занявших враждебную позицию по отношению к нашей стране и народу», — добавил он. Депутат также предложил потратить полученные средства на сертификаты на жильё переселенцам из новых регионов РФ, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за обстрелов.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев, напротив, считает, что отбирать активы у всех уехавших бизнесменов нельзя.

«Считаю, что здесь важно разделять несколько категорий «уехавших» из России. Одно дело заморозить и направить на нужды наших бойцов активы уехавших из России и критикующих нашу страну бизнесменов, тех, кто отказался от гражданства и прочее, предателей. Здесь — бесспорно. Другое — у бизнесменов, которые могли уехать из страны по тем или иным причинам. Забирать у своих же граждан — нельзя», — отметил депутат.

Он предложил «обратить внимание» на тех, кто наносит реальный вред экономике. В первую очередь — транснациональные компании, которые ушли из России, но чьи активы остались в стране. «Активы этих компаний гораздо ценнее, чем погоня за счетами уехавших бизнесменов. Конечная стоимость их активов значительно больше», — подытожил он.

Кто уехал

После начала спецоперации от российского гражданства, в частности, отказались основатель инвесткомпании Freedom Finance Тимур Турлов, бизнесмен Рубен Варданян, инвестор Юрий Мильнер, сооснователь Revolut Николай Сторонский, основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков. Основавший финтех-стартап Revolut миллиардер Сторонский отказался от гражданства России Миллиардер Николай Сторонский, основатель британского финтех-стартапа Revolut, отказался от гражданства... 31 октября 11:57

Последний, комментируя свой отказ от российского паспорта, признался, что не хочет ассоциироваться с российской властью, но является патриотом России. Кроме того, Тиньков выразил надежду, что и другие владельцы бизнесов в стране последуют его примеру.

В апреле несколько бизнесменов, которые родились и выросли в России, на фоне санкций США, Британии и ЕС, попросили Forbes не называть их российскими миллиардерами. В их числе был и Сторонский. Кроме того, в этом списке значились основатель Telegram Павел Дуров, братья Игорь и Дмитрий Бухманы, которые в 2004 году основали разработчика мобильных игр Playrix, а также глава инвестиционной компании Millhouse Евгений Швидлер.

В Кремле в свою очередь заявили, что и Тиньков, и Сторонский, и другие бизнесмены, также отказавшиеся от гражданства, имеют право самостоятельно решать, «быть им россиянами или нет».

Конфискация за рубежом

После начала спецоперации РФ на Украине Евросоюз ввел антироссийские санкции. Имущество миллиардеров, попавших в черный список, было заморожено. Фигурантами перечня, к примеру, стали Михаил Фридман, Петр Авен, Роман Абрамович и Алексей Мордашов. Из-за санкций Россия также лишилась доступа почти к половине собственных золотовалютных резервов за границей. В прошлом месяце Еврокомиссия предложила использовать замороженные активы для восстановления Украины. Отказавшийся от гражданства РФ миллиардер Варданян согласился стать премьером Карабаха Бывший руководитель компании «Тройка Диалог» Рубен Варданян согласился занять пост госминистра (главы... 20 октября 15:19

15 ноября Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ответ на конфискацию российских зарубежных активов могут быть изъяты средства и имущество инвесторов из применивших такие меры стран. Таких активов в России «по счастливому стечению обстоятельств» наберется на сумму более $300 млрд, что покроет ущерб для России, подчеркнул он.

Генеральная ассамблея ООН ранее приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине от российской спецоперации. Проект резолюции «рекомендует создание ее членами, в сотрудничестве с Украиной, международного реестра нанесенного ущерба, который будет служить задокументированным свидетельством заявляемого урона, потерь и ранений, <...> понесенных в результате международно-противоправных действий РФ на Украине или против нее, а также для продвижения и координации сбора данных».