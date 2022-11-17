Финская компания проиграла «Газпрому» в суде по делу об оплате газа рублями

Арбитражный суд в Стокгольме признал мартовский указ российского президента Владимира Путина о переводе оплаты за газ в рубли «обстоятельством форс-мажора по контракту». Финскую Gasum обязали выплатить «Газпром экспорту» задолженность в размере более €300 млн и проценты, а также вернуться за стол переговоров и обсудить дальнейшие поставки, утверждает российская компания. В Gasum подчеркивают, что компания «не обязана платить в рублях или в соответствии с предлагаемой процедурой оплаты».

Арбитражный суд Стокгольма признал решение российских властей о переходе на оплату газа в рублях форс-мажором по контракту, сообщил «Газпром экспорт». Приостановка поставок топлива финской компании Gasum в связи с неоплатой была признана правомерной.

«Трибунал признал издание Указа Президента РФ № 172 от 31.03.2022 г. о переходе на оплату за газ в рублях обстоятельством форс-мажора по контракту. Таким образом трибунал подтвердил правомерность приостановки поставок природного газа в случае неосуществления покупателем оплаты в рублях», — говорится в сообщении российского газового холдинга в Telegram.

Cуд обязал Gasum выплатить «Газпром экспорту» задолженность в €300 млн за поставки газа и в связи с неисполнением обязательства «бери или плати», а также проценты за просрочку оплаты.

Кроме того, арбитраж обязал компании «продолжить переговоры по контракту для урегулирования ситуации с дальнейшими поставками газа».

Суд принял решение 14 ноября, «Газпром экспорт» объявил о нем 17 ноября.

Трактовка Gasum

Gasum в свою очередь отметила, что суд не обязывал ее оплачивать поставки газа в рублях.

«14 ноября арбитражный суд вынес решение по этому вопросу. Согласно арбитражному решению, Gasum не обязана платить в рублях или в соответствии с предлагаемой процедурой оплаты», — говорится в заявлении компании.

Суд также обязал обе стороны вернуться к переговорам по урегулированию разногласий по оплате, отметили в пресс-службе Gasum. При этом руководство холдинга приняло решение оставить в тайне детали дальнейших переговоров с «Газпромом».

Когда приостановили поставки

21 мая «Газпром» остановил подачу газа в Финляндию из-за отказа Gasum оплачивать его в рублях.

В финской компании отмечали, что, помимо валюты расчетов, есть и иные «существенные разногласия» в отношении других требований, предъявленных к контракту. У Gasum «не было другого выбора, кроме как передать контракт в арбитраж», подчеркивали в Хельсинки. Глава Минэнерго заявил, что Россия пока не намерена переводить оплату за сжиженный газ в рубли Россия в настоящее время не обсуждает возможность перехода на оплату в рублях сжиженного... 05 сентября 21:53

В прошлом году «Газпром экспорт» поставил Gasum 1,49 млрд кубометров газа — это две трети от общего объема потребления в Финляндии. Российско-финский контракт по поставке газа действовал до конца 2031 года.

Россия поставляла газ в Финляндию на протяжении почти полувека. Последний раз договор продлевался в декабре 2015 года

Финны при этом продолжают импортировать сжиженный природный газ (СПГ) из России. Gasum покупает российский СПГ с 2018 года, но не раскрывает объемы закупок.

Глава «Новатэка» Леонид Михельсон летом отмечал, что Финляндия после отказа от трубопроводного газа стала закупать СПГ с проекта «Криогаз-Высоцк», расположенном в порту Высоцк Ленинградской области на Балтийском море. «Финляндия сказала, что мы не будем [покупать газ] из трубы, а СПГ будем покупать. Официально сказала. Загрузка выше проектной мощности, потому что продаем все, что есть», — подчеркивал бизнесмен.