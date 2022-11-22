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Бизнес

Россия и Китай поставили «золотой рекорд»

Россия поставила рекордный объем золота в Китай в октябре

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Павел Лисицын/РИА Новости
По сравнению с октябрем прошлого года Россия увеличила поставки золота в Китай вдвое. В прошлом месяце Москва продала Пекину более 2 т золота на $124 млн, что является рекордом за последние шесть лет. Рост оборота золота произошел за счет запасов, которые накопились во время коронавирусных ограничений, объяснил эксперт.

Россия увеличила продажи золота Китаю. В натуральном виде Москва поставила Пекину в октябре этого года 2,16 т, что вдвое больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. Речь идет как о необработанных, так и о полуобработанных формах золота.

В денежном выражении сумма поставок тоже увеличилась вдвое – до $124,6 млн. Судя по ежемесячной статистике Китая, это самая крупная поставка золота как минимум с 2016 года.

За январь — октябрь этого года экспорт золота в необработанных или полуобработанных формах из России в Китай составил 5,72 т. Это почти в 2 раза больше, чем за тот же период 2021 года. Что касается денежного выражения, то здесь объемы также выросли – на 1,8 раза – до $330 млн.

Но несмотря на это Москва – незначительный поставщик этого драгметалла на китайском рынке.

Например, за тот же период (январь – октябрь) Швейцария отправила в Китай золота на $26,5 млрд, Канада — на $9,7 млрд, ЮАР — на $7,7 млрд, Австралия — на $7,2 млрд, Гонконг — на $2,5 млрд, Германия — на $775 млн.

РБК отмечает, что, по данным ФТС, всего за 2021 год Россия отправила в разные страны 302,17 т золота. Из них в Китай было поставлено лишь 3,98 т, говорится в документе, с которым ознакомилось издание.

Председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба сообщил, что речь идет об экспорте золотосодержащего концентрата для переработки в Китае. Эксперт пояснил, что в России переработка ряда упорных золотосодержащих руд нерентабельна, поэтому экспорт такого концентрата идет в Китай.

Кашуба также утверждает, что поставки увеличились за счет запасов на складах поставщиков, которые накопились за время коронавирусных ограничений. В этом случае, по его словам, нет речи о том, что Россия переправляет в Китай то золото, которое ранее поставлялось на Запад в виде слитков.

Из-за начала спецоперации России на Украине некоторые страны ввели санкции против российского золота.

«Как и было объявлено на саммите G7, США вводят ограничения против российского золота, крупнейшего неэнергетического экспорта страны, совместно с Великобританией, Канадой и Японией», — говорилось в сообщении Минфина 28 июня.

В марте Лондонская ассоциация рынка драгметаллов (LBMA), которая ведет учет признанных в мире поставщиков золота, приостановила действие статуса Good Delivery («надежная поставка») для российских аффинажных заводов, которые обрабатывают золото. Только в 2021 году, как отметили в Великобритании, федеральный бюджет России заработал на поставках £12,6 млрд (около $15,45 млрд).

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