«Чтобы стимулировать россиян». В США объяснили, как будет работать потолок цен на нефть

Министерство финансов США опубликовало новое руководство, в котором объяснило, как будет работать ограничение цен на российскую нефть. Соединенные Штаты надеются, что страны G7 и Евросоюза согласуют все детали потолка стоимости нефти из РФ в ближайшие две недели. Как будет работать схема, которую предложил американский Минфин — в материале «Газеты. Ru».

Успеть до 5 декабря

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— Торговля

— Финансирование

— Перевозки

— Страхование

— Флагирование (установка флагов государств на кораблях)

— Таможенное посредничество

«Соединенные Штаты являются частью международной коалиции, включающей «Большую семерку», Европейский Союз и Австралию, которые договорились запретить импорт сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения («Коалиция ограничения цен»)», — говорится в руководстве.

Как отмечает The New York Times, идея установки предельной стоимости заключается в том, чтобы «ограничить доходы, которые Россия может получать от экспорта нефти, а также предотвратить нехватку топлива», которая может привести к росту цен.

При этом США и их союзники намерены установить «достаточно высокую» цену, которая будет превышать стоимость добычи нефти, чтобы «стимулировать россиян продолжать продавать», но «достаточно низкую, чтобы существенно повлиять на прибыль, которую они получают». La Repubblica: Евросоюз может перенести решение относительно потолка цен на газ на декабрь Решение о введении ограничений цен на газ в Евросоюзе (ЕС) могут перенести до следующего... 23 ноября 07:41

В статье отмечается, что Соединенные Штаты «позволяют Европейскому Союзу взять на себя инициативу» и определить потолок цен на российскую нефть.

«Представитель министерства финансов заявил, что Соединенные Штаты не планируют в частном порядке предлагать цену европейским партнерам. Высокопоставленный чиновник казначейства заявил, что коалиция, как ожидается, объявит цену в ближайшие дни. По словам чиновника, цена, вероятно, будет меняться со временем на основе регулярных обзоров, которые учитывают меняющиеся рыночные условия», — говорится в статье.

Авторы NYT сообщили, что дипломаты ЕС встретятся в среду, чтобы попытаться установить потолок стоимости нефти из РФ. Они уже обсудили эту тему с США и «другими промышленно развитыми странами G7». В материале подчеркивается, что нововведение должно вступить в силу до 5 декабря, когда начнет действовать почти полное эмбарго Евросоюза на российскую нефть.

«Безопасная гавань» и другие правила

В документе Минфина США вводится понятие «безопасной гавани». Согласно этому положению, страховщики и поставщики российской нефти не будут привлекаться к ответственности в случае, если они обходят введенные санкции по незнанию, например, опираясь на сфальсифицированную информацию о цене на нефть в судоходных операциях.

Также в руководстве указано, что российская нефть, которая была приобретена, а затем «существенно переработана» за пределами РФ, больше не подпадает под санкции.

Кроме того, США до 30 сентября 2023 года разрешили все транзакции, связанные с морскими перевозками сырой нефти в Японию с проекта «Сахалин-2». Но только при условии, что «продукт производства «Сахалин-2» полностью импортируется в Японию». WSJ: потолок цен на российскую нефть могут согласовать на уровне $60-70 за баррель США и их союзники могут согласовать потолок на российскую нефть на уровне около $60... 22 ноября 22:39

В документе Минфина также говорится, что будет разрешено проводить финансовые операции, связанные с поставками российской сырой нефти, в Болгарию, Хорватию, а также в страны Евросоюза, которые не имеют выхода к морю.

США разрешили и транзакции, связанные с разгрузкой российской нефти, в экстренных ситуациях, связанных с риском для жизни экипажа и защиты окружающей среды.

«Все транзакции... необходимые для решения экстренных ситуаций на судах, связанные со здоровьем или безопасностью экипажа, защитой окружающей среды, включая безопасную постановку в док, стоянку на якоре, экстренные ремонты или спасательные операции, разрешены», — говорится в руководстве.

При этом в Минфине Соединенных Штатов отметили, что документ не отменяет уже введенный запрет на ввоз в США российской нефти.

Согласно информации New York Times, поскольку ограничение стоимости нефти из РФ «потребует изменения санкций Европейского союза против России», при согласовании потолка цен будет необходимо единодушное согласие всех 27 стран, входящих в ЕС.

Семь высокопоставленных дипломатов ЕС, пожелавших остаться анонимными, сообщили изданию, что идея потолка цен получила политическую поддержку в странах блока, но мнения о том, какой именно должна быть предельная стоимость, разошлись.