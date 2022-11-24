IPO «КазМунайГаза». Чем компания может привлечь иностранных инвесторов

Нефтегазовый монополист, системообразующая организация, один из крупнейших налогоплательщиков в Казахстане АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) объявил о старте IPO, в котором компания разместит до 5% от общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг. Самое главное об IPO КМГ — в материале «Газеты.Ru».

Фондовые рынки России и стран СНГ в последние годы достигли значительного прогресса: число частных инвесторов возросло, перечень инвестиционных инструментов постоянно увеличивается, да и география инвестиций расширяется. Но несмотря на это, россияне до сих пор не избалованы доступом к такому инструменту, как IPO. Особенно это касается текущего года.

Например, в США, стране с самыми емкими торговыми площадками, в этом году осмелились выйти на биржу только 173 компании (данные портала Stock Analysis на 23 ноября) — в сравнении с 1035 годом ранее. На этом фоне крайне интересным выглядит решение крупнейшей казахстанской нефтегазовой компании — АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) — разместить в рамках IPO до 5% акций. Как отмечают эксперты, лучшего момента для выхода на биржу и привлечения всеобщего внимания сложно было найти. Представители власти и крупнейших корпораций Казахстана также сходятся во мнении, что текущее IPO — значимая точка роста для всей финансовой системы страны.

Как важнейший актив казахстанского фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» АО НК «КазМунайГаз» играет ключевую роль в экономике страны. Это означает, что государство всегда будет готово оказать ей поддержку. Кроме того, и это тоже важно, правительство Казахстана, само будучи акционером КМГ, будет заинтересовано в том, чтобы компания могла стабильно развиваться и, как следствие, выплачивать дивиденды.

В компании сообщили, что прием заявок по приобретению акций КМГ для розничных инвесторов проводится с 9 ноября по 2 декабря 2022 года включительно. Всего для розничных и институциональных инвесторов доступно свыше 30,5 млн простых акций – до 5% от общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг АО. Стоимость одной акции составляет 8 406 тенге (около 1100 рублей). Также для того, чтобы принять участие в IPO, необходимо открыть счет у казахстанского брокера. Если такой возможности нет, приобрести акции КМГ можно будет по завершении IPO — на СПБ Бирже, которая анонсировала запуск торгов на 8 декабря. Стоимость акций на СПБ Бирже будет соответствовать цене размещения.

Цифры и прогнозы

По прогнозам брокерской компании Freedom Finance Global, потенциал роста акций КМГ составляет 52%. Доходы от инвестиций можно будет получать как в форме дивидендов, так и в виде прироста стоимости акций. Компания объявила о планах стабильно распределять среди акционеров не менее 200–250 млрд тенге (26,18–32,7 млрд руб. по курсу на 23.11.2022) ежегодно в ближайшие три года.

«Размещение может привлечь россиян, которые захотят увеличить долю нефтегазовых акций в портфеле, — считает аналитик казахстанской брокерской компании Freedom Finance Global Данияр Оразбаев — Особенно это актуально в свете санкций, наложенных на нефтегазовый сектор России».

Кроме того, по мнению аналитика, IPO может вызвать интерес у тех инвесторов, кто хочет диверсифицировать валютный риск: выручка КМГ по большей части является долларовой. При этом он также напомнил, что участие в IPO считается высокорисковой инвестицией, а потому не стоит забывать про диверсификацию рисков. Аналитик пояснил, что не нужно вкладывать все свои средства в один актив.