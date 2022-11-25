Как Россия хочет обменяться с Западом замороженными активами

Активы российских инвесторов, которые заморожены западными странами из-за санкций, могут обменять на заблокированные внутри России средства иностранных инвесторов. Такую возможность допустил глава Минфина Антон Силуанов. «Газета.Ru» вспоминает: сколько российских денег и имущества осталось за рубежом. И на что их теоретически можно обменять.

О чем говорил Силуанов

Замороженные западными странами активы российских инвесторов могут обменять на находящиеся в России иностранные активы. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24» заявил министр финансов Антон Силуанов.

«В принципе, это теоретически возможно, с одной стороны. С другой стороны, здесь нужно принять целый ряд законодательных решений, которые позволяли бы нам те замороженные средства уже иностранных инвесторов, которые заморожены здесь в Российской Федерации, использовать на расчеты по тем активам, которые заморожены за рубежом», — сказал глава Минфина.

Министр отметил, что подобный обмен сейчас находится на начальной стадии рассмотрения. По словам Силуанова, сама схема довольно сложная, поскольку нужно выверить объем замороженных активов и получить соответствующие подтверждения, чтобы обеспечить соблюдение интересов российских и иностранных инвесторов.

Кроме того, глава Минфина сообщил, что Москва готова к обмену евробондов, операции с которыми после введения санкций усложнились, на российские облигации. Однако это тоже связано со сложностями.

«Мы готовы в этом направлении двигаться, но действовать, исходя из тех цен, которые складываются на эти активы. То есть определяем по рынку стоимость еврооблигации, готовы выпускать рублевые облигации и, соответственно, производить такие обмены. Но не всех это сегодня устраивает. Поэтому мы в диалоге находимся, пока окончательное решение еще в процессе рассмотрения», — добавил Силуанов. «Главный урок – нельзя слушать внешние голоса» Последствием неудавшейся революции в Бахрейне стало резкое ухудшение положения шиитского большинства... 23 ноября 15:47

Сколько российских активов заморожено за границей

Весной Минфин оценивал объем замороженных Западом активов в $300-350 млрд — это почти половина всех золотовалютных резервов России. Речь идет о монетарном золоте, долговых расписках, валюте, резервной позиции МВФ. Юридически эти средства все еще принадлежат РФ, но распорядиться ими из-за санкций нельзя. На протяжении последних месяцев в Европе и США участились сообщения, что эти средства необходимо конфисковать и направить на восстановление Украины. Однако прецедентов и правовых оснований для таких действий пока не существует.

Сами страны Запада также не могут точно назвать сумму арестованных активов. В мае власти Евросоюза сообщали, что заморозили активы российского Центробанка на €23 млрд.

Согласно ноябрьским данным издания Politico, ссылающегося на внутренний документ ЕС, страны Евросоюза заморозили российских активов в общей сложности на €68 млрд. Не уточняется, о каких именно средствах идет речь: золотовалютных резервах Центробанка или же имуществе и счетах российских чиновников и бизнесменов, попавших под санкции. Издание писало, что €50 млрд заморожено в Бельгии, еще €5,5 млрд — в Люксембурге. Вместе с Италией, Германией, Ирландией, Австрией и Францией на эти страны приходится 90% всех замороженных Евросоюзом российских активов.

В октябре член Еврокомиссии по юстиции Дидье Рейндерс заявлял, что Брюссель заморозил активы российского бизнеса на €17,4 млрд. Аналогичную оценку приводил представитель ЕК Кристиан Виганд. Он уточнил, что речь идет об активах — счетах, недвижимости, яхтах и других предметов роскоши — 1350 лиц и организаций, попавших под европейские санкции. В мае объем арестованных средств оценивался примерно в €10 млрд.

Тот же Рейндерс в интервью ТАСС в конце сентября отмечал, что если сложить активы российских предпринимателей, которые были арестованы в ЕС и странах «большой семерки» (то есть, еще в США, Великобритании и Японии), то выйдет около €30 млрд. По словам члена Еврокомиссии, некоторые страны ЕС крайне ограниченно исполняют объявленные санкции: например, Венгрия заморозила активов россиян только на €3 тысячи.

Вашингтон сообщал уже о более внушительных суммах, которые соизмеримы с оценками российского Минфина. В конце июня власти США сообщили, что заморозили российских активов на $330 млрд. Из этих средств $300 млрд приходится на золотовалютные резервы страны, еще $30 млрд — на активы подсанкционных граждан и компаний. «У нас не останется выбора». Когда в России могут начать изымать иностранные активы Дмитрий Медведев считает, что РФ придется изымать имущество компаний из недружественных стран, если... 15 ноября 22:54

Сколько иностранных активов есть в России

Практически сразу после заморозки российских активов за рубежом, в марте, зампред Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что Москва может пойти на симметричный ответ.

«Наш ответ — в национализации активов иностранных компаний и частных лиц, имеющих недружественную юрисдикцию», — говорил Медведев.

В ноябре, когда Генассамблея ООН приняла резолюцию о необходимости создания механизма возмещения ущерба Украине, Медведев повторил, что Москва тогда начнет изымать имущество иностранных компаний.

По разным оценкам, на территории России находится имущество, счета и другие активы компаний из недружественных стран на триллионы долларов. По данным ЦБ на 1 октября 2021 года общий объем иностранных инвестиций в российскую экономику составил $1,18 трлн. Больше половины этих средств — $679 млрд — доли в бизнесе. Еще $392 млрд — всевозможные виды долгов: облигации, займы, торговые авансы. Остальное — наличная валюта, депозиты, специальные права заимствования МВФ, прочие инвестиции. Поскольку властями в ответ на санкции были введены заградительные меры по пресечению вывода капитала за рубеж, то эти средства фактически заперты внутри страны.

В мае спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ЦБ в ответ на заморозку российских активов на Западе заблокировал на территории России средства иностранных инвесторов на сумму порядка $500 млрд.

В июле президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев заявил, что в России заморозили активы нерезидентов в акциях и облигациях на общую сумму в $312 млрд.