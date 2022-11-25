Что будет с «Яндексом» при Кудрине

Днем 25 декабря ТАСС и РБК со ссылкой на источники сообщили, что Владимир Путин согласовал с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным его переход в «Яндекс» после реорганизации компании. В Кремле встречу президента и главы СП не подтвердили. Но спустя некоторое время сам «Яндекс» сообщил, что в ближайшее время может изменить структуру собственности и передать российские активы в управление местному менеджменту.

Что будет с «Яндексом»

Зарегистрированная в Нидерландах Yandex N.V. — головная компания российскиого IT-гиганта «Яндекс» — в пятницу 25 ноября объявила о будущей структурной перестройке управления бизнесом.

Как говорится в пресс-релизе компании, совет директоров Yandex N.V. намерен изменить структуру собственности и корпоративное управление.

«Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса, включая ряд зарубежных направлений, в отдельную группу компаний, которая сохранит за собой бренд «Яндекса». Нидерландская Yandex N.V. планирует со временем выйти из числа акционеров этой группы компаний и сменить свое название», — сообщает пресс-служба компании.

В «Яндексе» отметили, что выделяемая группа компаний может перейти под руководство российским топ-менеджментом. При этом она продолжит развиваться как частное независимое бизнес-объединение. На российском рынке под прежними названиями останутся автомобильные проекты компании, ее облачные технологии, образовательные сервисы и платформы по разметке данных («Яндекс.Толока»).

Головная Yandex N.V. в будущем планирует управлять международными сегментами всех этих бизнесов, которые преобразуют в самостоятельные компании. В релизе подчеркивается, что все эти планы должны быть одобрены акционерами, поэтому подробности преобразований будут известны позже.

По данным РБК, капитал Yandex N.V. сейчас разделен между семейным трастом основателя IT-гиганта Аркадия Воложа (8,5%) и другими сотрудниками компании (3,2%), остальные 87,6% находятся в свободном обращении. Трасту Воложа принадлежит 45,1% голосующих акций, еще 6,6% — членам совета директоров, должностным лицам и сотрудникам. Также с 2019 года существует Фонд общественных интересов, который получил золотую акцию компании. Фактически государство имеет право вето на все значимые преобразования в структуре «Яндекса».

Опрошенные изданием эксперты считают, что выделенную российскую часть бизнеса «Яндекса» возглавит бывший исполнительный директор Yandex N.V. Тигран Худавердян. Другие источники РБК не исключают, что свои интересы к IT-гиганту могут проявить владелец «Интерроса» Владимир Потанин и совладелец группы «ПИК» Сергей Гордеев.

В первый час после сообщений о предстоящей реорганизации акции «Яндекса» на Мосбирже, дешевевшие с утра 25 ноября на 0,5%, перешли к росту на 1%. Но позже произошло падение почти на 5%. На 18.35 мск бумаги компании торговались по 2031 рублю, показывая снижение на 4,65%.

Что будет с Кудриным

Еще до новостей о предстоящих изменениях в корпоративной структуре «Яндекса» ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин до конца 2022 года покинет занимаемую должность и перейдет работать в «Яндекс».

«Переход Кудрина будет совершен в интересах и государства, и компании», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что смена работы Кудрина фактически одобрена и может быть формализирована 30 ноября или 14 декабря после пленарных заседаний Совета Федерации.

В то же время РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, пишет, что вечером 24 ноября Кудрин встречался с президентом Владимиром Путиным. И в ходе этой встречи согласовал не только свой переход в «Яндекс», но и раздел активов компании. «Главный урок – нельзя слушать внешние голоса» Последствием неудавшейся революции в Бахрейне стало резкое ухудшение положения шиитского большинства... 23 ноября 15:47

По словам собеседника издания, глава Счетной палаты планировал перейти на новое место уже через неделю, но из-за нюансов законодательства, касающихся назначения главы СП, переход может затянуться на несколько недель. Поправки в Конституцию 2020 года переложили полномочия по назначению главы палаты с Госдумы на Совфед, однако в закон «О Счетной палате» аналогичные изменения не внесли.

Источник РБК отметил, что для российских активов «Яндекса» создадут новое юридическое лицо, в котором Кудрин и получит должность, какую именно — пока неизвестно. Вместе с назначением ему планируют передать опцион на 5% акций компании: 2% он получит сразу, оставшиеся 3% — спустя какое-то время.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время брифинга 25 ноября не подтвердил, что Путин в четверг встречался с Кудриным.

«Я ничего не могу подтвердить, мне нечего добавить к тому, что я говорил», — сказал Песков.

Еще в сентябре ряд СМИ писали о возможном переходе Кудрина в «Яндекс» — якобы он может возглавить владеющий золотой акцией Фонд общественных интересов или иную структуру, которую создадут на замену фонду. Тогда в Кремле также опровергали, что переход Кудрина согласован с президентом.