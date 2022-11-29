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Бизнес

«Огромные риски»: Новак прокомментировал введение потолка цен на нефть

Вице-премьер РФ Новак: потолок цен на нефть может привести к дефициту энергоресурсов

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Brendan McDermid/Reuters
Потолок цен неприемлем с точки зрения контрактов, заявил вице-премьер России Новак. По его словам, Россия не будет поставлять нефть странам, участвующим в таком ограничении, даже если экспорт будет выгоден. Вместе с тем Новак уверен, что введение максимальной цены на нефть, перевозимой танкерами, несет немалые риски. В ЕС пока нет окончательного решения по цене.

Потолок цен на российскую нефть неприемлем — вне зависимости от уровня этого потолка, считает вице-премьер РФ Александр Новак. Он заявил в кулуарах IV Российско-Китайского энергетического бизнес-форума, что Россия по этому вопросу занимает жесткую позицию.

«У нас здесь довольно жесткая позиция, я уже об это неоднократно говорил. Независимо от того, какой потолок будет цен. Даже если он будет высокий, это неприемлемо в принципе с точки зрения заключения контрактов», – сказал Новак.

Во время своего выступления Новак выразил мнение, что введение потолка цен создаст много рисков.

«Последние ограничения, введенные решения о принятии ценовых потолков — все эти действия влекут за собой огромные риски функционирования отрасли, провоцирование дефицита энергоносителей и инвестиций в отрасль, и не только в нефтяной. Это коснется любого биржевого товара, по которому в дальнейшем западным странам захочется вводить свои правила», – полагает он.

Вице-премьер России выразил мнение, что западные санкции — необдуманные.

«Это неприемлемо в принципе с точки зрения заключения контрактов. Мы будем работать по рынку», – предупредил Новак, добавив, что Россия не будет смягчать свою позицию по этому вопросу.

По словам члена кабмина, российская сторона прекратит поставки нефти, даже если по ценовому потолку экспорт будет выгоднее.

Обсуждение потолка цен

Министры финансов G7 ранее решили ввести потолок цен на российскую нефть. Для это планируется создать «широкую международную коалицию». Они хотят запретить странам союза совершать любые операции по морской перевозке российской нефти, если ее цена будет выше лимита. В США считают, что эта мера поможет сократить доходы Москвы, которые идут на военную спецоперацию на Украине, а также позволит снизить цены на энергоносители во всем мире.

Ограничение должно вступить в силу с 5 декабря, на нефтепродукты – с 5 февраля 2023 года. Это предусмотрено восьмым пакетом антироссийских санкций.

Но в ЕС пока не договорились об уровне ограничения. Еврокомиссия предложила установить цену в $65-70 за баррель. Польша выступила против, Варшава требует снизить ее до $30, обосновывая это тем, что предложенный максимум будет выше или приближен к нынешним рыночным ценам.

Также недовольны позицией ЕК и страны Балтии. По данным Politico, они видят планку не выше $60 за баррель. Греция, Кипр и Мальта, которые зависят от танкерных перевозок, выступают за более высокий потолок или иную форму компенсации.

По словам главы Минпромторга председательствующей в Совете ЕС Чехии Йозефа Сикела, переговоры возобновятся 13 декабря.

В настоящее время Россия поставляет нефть Urals (российская марка экспортной нефтяной смеси) в ряд стран со скидкой в районе $20 к цене нефти марки Brent, пишет ТАСС.

Реакция Кремля

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что европейцы называют «малообъяснимые цифры». «Такое ощущение, что просто пытаются принять решение ради решения – не для эффекта, а ради решения, чтобы поставить галочку, что потолок введен», – сказал представитель Кремля.

Он отметил, что «это все подлежит глубокому анализу». «Мы исходим пока из установки президента Путина, из его позиции, что мы не будем поставлять нефть и газ тем государствам, которые введут и присоединятся к потолку», – сказал Песков.

Он добавил, что Москва, видя обсуждаемый уровень цен, будет анализировать ситуацию «перед тем, как сформулировать позицию».

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