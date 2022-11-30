Ущерб на €11,6 млрд. Немецкая Uniper подает в суд на «Газпром»

Германская энергетическая компания Uniper подала иск против «Газпрома», обвинив его в убытках от недопоставки газа. Ущерб от затрат на замену российского газа Uniper оценивает в €11,6 млрд, говорится в сообщении компании. «Газпром-экспорт» получил исковое заявление, в компании намерены защищать свои интересы в правовом поле и отвергают обвинения германского концерна. Ранее в Uniper сообщили, что компания перестала получать газ из России еще в августе, там считают это нарушением контрактных обязательств.

Немецкий энергоконцерн предъявит требования о возмещении убытков, понесенных в связи с объемами газа, которые «Газпром экспорт» не поставил с июня 2022 года.

«Uniper инициировала арбитражное разбирательство против российской компании «Газпром экспорт» в международном арбитражном суде. В ходе судебного разбирательства, которое состоится в Стокгольме, Uniper требует возмещения убытков, понесенных компанией в связи с объемами газа, не поставленными «Газпром экспортом» с июня», — отмечается в сообщении.

В Uniper заявляют, что компания из-за действий российского партнера была вынуждена закупать газ у альтернативных поставщиков по более высокой цене, чтобы выполнить свои обязательства по поставкам потребителям на основе ранее согласованных цен и объемов. Компания оценивает свои затраты в не менее чем €11,6 млрд с дальнейшим ростом до конца 2024 года.

«Мы требуем возмещения нашего значительного финансового ущерба в ходе этого разбирательства. Речь идет об объемах газа, которые были согласованы по контракту с «Газпромом», но не были поставлены и которым мы должны были закупать замену по чрезвычайно высоким рыночным ценам и до сих пор вынуждены это делать. Мы понесли эти расходы, но они не являются нашей ответственностью», — заявил глава энергоконцерна Клаус-Дитер Маубах в среду на мероприятии в Дюссельдорфе. Россия предложила Казахстану и Узбекистану «тройственный газовый союз». Ответа пока нет На встрече казахстанского и российского президентов Токаева и Путина, которая прошла в Москве... 29 ноября 17:14

«Газпром экспорт» подтвердил, что Uniper инициировал арбитражное разбирательство.

«В настоящий момент мы изучаем полученное исковое заявление и будем защищать свои интересы в рамках правового поля. «Газпром экспорт» не признает нарушение контрактов и правомерность заявленных требований Uniper о возмещении убытков», – говорится в сообщении компании.

Форс-мажор «Газпрома»

18 июля российская компания объявила о форс-мажорных обстоятельствах в отношении поставок газа в Европу. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо «Газпрома» одному из своих потребителей.

По данным агентства, в письме от 14 июля говорится, что компания более не сможет выполнить свои обязательства по поставкам из-за «чрезвычайных» обстоятельств, которые от нее не зависят. Пункт о форс-мажоре касается поставок с 14 июня. Источник агентства также сообщил, что речь идет о поставках в Германию по трубопроводу «Северный поток».

14 июня «Газпром» снизил прокачку по «Северному потоку» в ФРГ на 40%, а на следующий день — еще на треть. В компании связали ограничение подачи топлива с задержкой передачи с ремонта турбин компании Siemens. Позже в Siemens пояснили, что агрегаты производятся на заводе в Канаде, и вернуть их из ремонта нельзя из-за санкций, которые страна ввела против России. Поставки по «Северному потоку» полностью остановлены 31 августа. 26 сентября после взрыва, причины которого официально пока так и не были установлены, «СП» полностью прекратил работу. Ведется следствие.

В Uniper не сочли «форс-мажор» достаточным обоснованием для остановки прокачки газа. 22 июля глава германского энергоконцерна Маубах предупредил, что ситуация вылиться в судебное разбирательство.

«Что касается переоценки наших отношений с «Газпромом»… для нас было неожиданным нести такие потери, «Газпром» объявил нам о форс-мажоре, и это, вероятно, приведет к судебному разбирательству между нами и «Газпромом», — сказал Маубах. «Ливан теперь самостоятельным государством не является» Ливан находился на периферии Арабской весны. По сравнению с соседями, на первый взгляд... 28 ноября 12:09

8 июля Uniper запросил у правительства ФРГ господдержку в связи с сокращением поставок «Газпрома». 18 июля компания сообщила, что для поддержания ликвидности начала отбирать газ из своих хранилищ, а также предупредила клиентов о возможном росте цен. Также там попросили госбанк KfW увеличить кредитный лимит, поскольку действующая линия на €2 млрд уже исчерпана. К концу сентября объем помощи Uniper из бюджета ФРГ достиг €29 млрд. 21 сентября стало известно, что немецкие власти национализируют энергоконцерн, вложат в его стабилизацию €8 млрд, а также выкупят акции Uniper у владеющей контрольным пакетом в ней финской Fortum, чтобы получить контроль над 99% акций.