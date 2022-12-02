Финансирование по принципу партнерства: Сбер открыл первый в России офис исламского финансирования

Сбербанк открыл в Казани первый в России офис исламского финансирования. В нем клиенты смогут оформить банковские продукты, которые соответствуют нормам шариата, а также заказать себе кофе или чай, приобрести сувенирную продукцию. О том, почему банк активно развивает партнерское финансирование и чем эти продукты отличаются от стандартных банковских услуг «Газете.Ru» рассказал старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев.

— Почему Сбербанк активно развивает сегмент партнерского финансирования?

— В России по разным оценкам проживает мусульман от 10% до 20% от общей численности населения и многие из них хотели бы получать финансовые услуги, соответствующие их религиозным принципам. Например, по законам шариата нельзя получать процентный доход - зарабатывать можно только своим вкладом в увеличение общего блага. Плюс инструменты исламского банкинга открыты для всех, ими может пользоваться любой человек, вне зависимости от его убеждений. Так, например, одним из мировых лидеров по объему эмиссии исламских облигаций является Ирландия.

Кроме того, ряд стран-партнеров России также являются мусульманскими государствами и развитие экономических связей с ними во многом будет зависеть от представленности исламского финансирования в стране. Учитывая все три фактора, мы считаем, что у этого сегмента банковских услуг - хорошее будущее.

— Как на текущий момент мусульмане выходят из ситуации, когда им нельзя давать или получать деньги «под проценты»? Пользуются ли они услугами банков?

— Если брать классические розничные продукты – то большинством из них мусульмане могут пользоваться. Например, дебетовыми картами, на которые не начисляются проценты на остаток суммы. Что касается кредитов, то действительно, получение прибыли в виде процентного дохода в исламском финансирование запрещено. И здесь как раз и используются специальные продукты. Например, иджара – это форма лизингового договора, мудараба – финансирование через доверительное управление, а мурабаха – финансирование посредством торговли. Суть продуктов заключается в том, что банк сам становится участником бизнес-проекта и несет риски.

Ну и отмечу про важный розничный продукт – ипотеку. Она реализуется через проектное финансирование, в котором банк становится со-девелопером и продает клиенту не деньги, а квадратные метры. Таких примеров в России пока нет, мы только разрабатываем разные варианты решения.

— Что означает для банка открытие офиса и выход в розничный сегмент?

— Мы начнем полноценно продавать и продвигать ряд продуктов исламского финансирования для розничных клиентов. На банковской полке представлены продукты партнерского финансирования: мудараба (аналог доверительного управления активами), халяльные инвестиционные инструменты, торговое финансирование, банковская гарантия, платежные и текущие счета, а также расчетно-кассовое обслуживание и другие. В дальнейшем мы будем расширять нашу линейку массовыми продуктами.

— Какие направления внутри Центра партнерского финансирования вы развиваете?

— В Сбере формируются три основных направления: создание экспертизы в сфере исламского финансирования, донастройка продуктов и услуг исламского финансирования для клиентского сегмента, предпочитающего халяльное финансирование, сопровождение клиентов и оказание услуг по сертификации продуктов в соответствии с Sharia Compliance.

— Потребуется ли специально обучать сотрудников для предоставления услуг исламского банкинга?

— Безусловно. Специалистам в сфере партнерского финансирования необходимо обладать знаниями в сфере исламского коммерческого права, рынков капитала, инструментов инвестирования, бухгалтерского учета для исламских финансовых институтов. Но процесс подготовки кадров у нас уже налажен: на конец октября 650 сотрудников Сбербанка прошли обучение на курсе «Исламское финансирование» в СберУниверситете и 329 человек еще учатся. Кроме того, в следующем году мы запустим образовательную программу объемом 100 академических часов, по итогам которой выпускники получат сертификаты международной образовательной организации в области исламского финансирования Global Islamic Financial Services, а также диплом о повышении квалификации.