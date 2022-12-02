Польша побеждена: ЕС нашел потолок для российской нефти

Послы 27 стран Евросоюза нашли компромисс в вопросе лимита цен на поставляемую морем российскую нефть, потолок составит $60 за баррель, сообщило чешское представительство при Совете ЕС в Twitter. Лимит будет регулируемым. Европейским дипломатам удалось убедить Польшу, настаивавшую на уровне $30.

ЕС согласовал потолок в $60 за баррель. Предусмотрена опция изменения потолка цен, которая будет удерживать лимит на уровне 5% ниже рыночной стоимости.

«Послы [27 стран ЕС] достигли соглашения по ценовому потолку на российскую нефть, транспортируемую морем. Решение вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС», — говорится в сообщении представительства Чехии в Совете ЕС в Twitter.

Письменная процедура в Совете носит формальный характер, утверждение происходит без дополнительного обсуждения. G7, изначально выступавшая с инициативой о лимите цен, намерена ввести меру в понедельник 5 декабря. Однако посол Варшавы в ЕС Анджей Садось ранее сообщил, что документ, вероятно будет подписан на выходных. Он отметил, что в соглашении предусмотрена опция изменения потолка, который будет удерживать лимит на уровне на 5% ниже рыночной стоимости.

«Польша согласилась на компромисс ЕС о введении потолка на российскую нефть в $60 за баррель, что позволит ЕС официально утвердить это решение в течение выходных», — передает Reuters слова Садося.

Главы Минфинов G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) в сентябре подтвердили намерение ограничить цены на российскую нефть. 5 декабря – для сырой нефти, 5 февраля 2023 года – для нефтепродуктов. Российская сторона в лице президента РФ Владимира Путина и вице-премьера Александра Новака заявляла, что Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это противоречит ее интересам. Новак отмечал, что РФ не согласится ни на один предложенный ценовой лимит, а подобные ограничения лишь означают вмешательство в рыночные механизмы.

Одобрение Вашингтона и регулируемость цен

Договоренность ЕС уже одобрили в Соединенных Штатах. Как заявил представитель Белого дома Джон Кирби, «мы видели сообщения и приветствуем достигнутый прогресс. Мы поддерживаем введения ценового потолка». Однако он не стал комментировать детали, отметив, что подробности будет изложены органами Евросоюза.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила введение лимита цен на российскую нефть и сообщила, что он будет регулируемым.

«Сегодня ЕС, G7 и другие глобальные партнеры договорились установить потолок цен на поставляемую морем российскую нефть. Это значительно сократит доходы России, поможет нам стабилизировать мировые цены на энергоносители, что пойдет на пользу странам с формирующимся рынком во всем мире. Этот потолок будет регулироваться со временем», — сказала она.

Экономист Госдепартамента Эмили Бланшар на брифинге для иностранной прессы заявила, что США и «международная коалиция» (G7, ЕС и Австралия) с помощью ограничений в закупках нефти стремятся сократить доходы РФ, которые могут быть направлены на нужды спецоперации на Украине, и предотвратить глобальный энергетический кризис. Она считает, что потолок в $60 идеально подходит для выполнения этих задач в короткой перспективе.

Бланшар сказала, что нетерпением ожидает введения механизма предельного уровня цен на всю российскую нефть.

«Если цели не будут достигнуты, то уровень предельной цены может быть скорректирован с течением времени, чтобы убедиться, что мы их достигли», — добавила Бланшар. «Страну просто сломали. Через колено» После 2011 года Ливан уже не напоминает себя прежнего: страна погрузилась в пучину тяжелейшего... 30 ноября 09:43

В октябре Financial Times сообщала, что Вашингтон считает ограничение цены на российскую нефть выгодным для развивающихся стран. Так, в Белом доме полагают, что лимит позволит 50 крупнейшим развивающимся странам сэкономить в год порядка $160 млрд, при этом главную выгоду получат Китай и Индия.

Приемлемый лимит

В разговоре с Lenta.ru заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков заявил, что лимит в $60 является разумным для всех сторон.

«Некоторое время назад США предлагали ставить планку от $60. В принципе, $60 — это нижняя планка из того, что было предложено. Это нормальная цена, все-таки не $30, которые лоббировали Прибалтика и Польша», — заявил он.

По его словам, наиболее значимой в этой ситуации окажется реакция Москвы. Затем, по его словам, важно, сколько исключений для этого положения примет Еврокомиссия (ЕК).

Торги пределов и отказ от нефти

Обсуждение лимита проходило с ноября и упиралось в разные варианты цены. Сообщалось, что Варшава настаивала на 30$ за баррель и считала компромиссные $60 завышенными, когда как в Афинах предлагали $70.

Агентство Bloomberg писало, что Польша также настаивала на санкциях против северной нитки нефтепровода «Дружба» (через Белоруссию), чтобы получить юридические основания для расторжения контрактов российскими поставщиками и не платить неустойку.