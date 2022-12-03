«Снизить нужно было до $30»: в Киеве недовольны потолком цен на российскую нефть

Страны G7 и Австралия согласовали потолок цен на российскую нефть, перевозимую морем, на уровне $60 за баррель. Такое же решение приняли ранее и в ЕС. Вашингтон считает такую цену наиболее приемлемой, так как она соответствует ценам на нефть в период до спецоперации на Украине. В Киеве же считают, что союзники завысили цену.

Союзники по G7 – Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США – объявили о том, что они договорились об уровне потолка цен на российскую нефть.

«G7 вместе с Австралией присоединяются к ЕС и принимают потолок в $60 за баррель за поставляемую по морю нефть из России», – говорится в заявлении «Группы семи».

В документе отмечается, что «на следующей неделе Коалиция по вопросам предельной цены [G7, ЕС и Австралия] введет запрет на широкий спектр услуг, включая судоходное страхование и торговое финансирование, связанных с морскими перевозками сырой нефти российского происхождения».

Исключения составят случаи, когда покупатели будут импортировать топливо по $60 или менее за баррель. Ограничения вступят в силу 5 декабря 2023 года.

Ожидается, что страны оговорят в правилах «ограниченное по времени исключение для транзакций, касающихся нефти, которая была погружена на суда в портах отправления до 5 декабря 2022 года».

Детали установления потолка цен и его применения в скором времени будут опубликованы странами-участницами. Кроме того, эксперты обсудят меры, которые следует применять при нарушении санкций.

Отмечается, что страны G7 и Австралия хотят «тщательно отслеживать эффективность и воздействие потолка цен». «Мы будем готовы пересмотреть и скорректировать максимальную цену по мере необходимости», – подчеркивается в сообщении.

Корректировка зависит от уровня «эффективности мер, и того, как они применяются и выполняются, а также насколько их придерживаются на международном уровне». Будут учитываться «развитие ситуации на рынке, возможное воздействие на участников коалиции, а также их партнеров, в том числе стран с низким и средним уровнем дохода».

Дипломатический источник Politico ранее рассказал, что система будет пересматриваться каждые два месяца. Цель – устанавливать предельный уровень на отметке в 5% ниже рыночной цены на российскую нефть.

На российские нефтепродукты потолок цен начнет распространяться с 5 февраля 2023 года. «Мы объявим о максимальных ценах на российские нефтепродукты отдельно», – пообещали в G7.

В совместном обращении G7 и Австралии подтверждается, что страны хотят постепенно отказаться от российской нефти и нефтепродуктов на своих внутренних рынках. Это решение не изменится и с фактическим применением потолка цен.

«Напротив, ценовой предел предназначен для того, чтобы позволить нашим поставщикам услуг поддерживать поставки сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения в другие страны, обеспечивая тем самым стабильные поставки энергоресурсов и ограничивая при этом доход России», – говорится в документе.

Но японские власти опасаются, что Россия введет ответные меры, пишет агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

В частности, в Токио считают, что если Россия перестанет экспортировать нефть в страны, присоединившиеся к санкциям, то мировые цены вновь взлетят на фоне спроса, превышающего предложение. Это окажет негативное влияние на японскую экономику, которая и так испытывает давление из-за общемировой тенденции к подорожанию ресурсов и товаров.

Ранее США и Евросоюз решили, что операции, связанные с морской перевозкой нефти в Японию, добытой в рамках проекта «Сахалин-2» (так Япония получает СПГ), не будут ограничиваться правилами потолка цен, пишет ТАСС.

Практически одновременно с G7 председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в ЕС договорились ограничить ценовой потолок на уровне $60 за баррель. На своей странице в Twitter она написала: «Соглашение ЕС о предельных ценах на нефть, согласованное с G7 и другими, значительно сократит доходы России».

Она считает, что такая мера поможет стабилизировать «мировые цены на энергоносители, что принесет пользу развивающимся экономикам по всему миру».

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В американском Минфине считают, что согласованный уровень максимальной стоимости барреля нефти «достаточно высокий, чтобы сохранить для России четкий экономический стимул продолжать продавать нефть на мировых рынках».

Утверждается, что этот уровень «выше себестоимости производства и сопоставим с ценами, по которым Россия продавала нефть до начала спецоперации на Украине.

Киев такое решение союзников не устраивает. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что «потолок» должен быть вдвое ниже: «Снизить нужно было бы до 30$, чтобы поскорее уничтожить экономику врага».

В посольстве РФ в США заявили, что Вашингтон и его партнеры перекраивают базовые принципы функционирования свободных рынков. Дипломаты утверждают, что это может привести к усилению неопределенности и росту издержек для потребителей сырья.

«С упорством, достойным лучшего применения, коллективный Запад пытается решить проблемы, созданные им же на пустом месте. На деле же речь идет о перекраивании базовых принципов функционирования свободных рынков», — подчеркнули в посольстве.

В диппредставительстве обратили внимание, что теперь любая страна может быть подвергнута введению «потолка против своей экспортной продукции по политическим причинам».

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий напомнил, что для России «никакие ограничения цен неприемлемы». «Поставок нефти в страны по условиям потолка цен не будет, даже если это [ограниченные поставки] будет более выгодно», — подчеркнул депутат в разговоре с ТАСС.

Он также считает, что ЕС «ставит под удар свою энергетическую безопасность». «Там не установили потолок, а пробили дно, причем снова. И ради чего? Ради удовлетворения амбиций заокеанских партнеров. Но помощи от них европейцам не дождаться», – уверен Слуцкий.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее подчеркнул, что Москву не интересует, какой будет потолок цен на нефть. «Мы будем договариваться с нашими партнерами напрямую, и партнеры, которые продолжают с нами работать, не будут озираться на эти потолки и не будут давать никаких гарантий тем, кто эти потолки незаконным образом вводит», – сказал он.