«Европа будет жить без российской нефти». Как в РФ отреагировали на решение ЕС о нефтяном потолке

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Европа с этого года «будет жить без российской нефти». Из-за установленного накануне «антирыночного потолка цен» все поставки будут остановлены. Теперь, по его мнению, нужно «просто подождать», когда ЕС обвинит РФ в использовании энергоносителей в качестве оружия. В Кремле в очередной раз подтвердили, что не примут ценовые ограничения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Европа начиная с этой зимы будет жить без российской нефти. «Страну просто сломали. Через колено» После 2011 года Ливан уже не напоминает себя прежнего: страна погрузилась в пучину тяжелейшего... 30 ноября 09:43

«С этого года Европа будет жить без российской нефти. Москва уже дала понять, что не будет поставлять нефть тем странам, которые поддерживают антирыночный потолок цен», — прокомментировал Ульянов недавнее введение Евросоюзом потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

Он также выразил уверенность, что Евросоюз в скором времени обвинит Россию в использовании нефти как оружия. «Просто подождите», — написал Ульянов в своем Twitter.

«Москва не примет»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя введенный ЕС потолок, подчеркнул, что Россия не примет его.

«Сейчас анализируем. Определенная подготовка была проведена к такому потолку. Мы принимать этот потолок не будем», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

«А каким образом будет организована работа, после анализа, который будет быстро произведен, мы сообщим», — добавил Песков.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий также заявил, что для Москвы «никакие ограничения цен неприемлемы». «Поставок нефти в страны по условиям потолка цен не будет, даже если это [ограниченные поставки] будет более выгодно», — сказал депутат.

По его мнению, ЕС «ставит под удар свою энергетическую безопасность». «Там не установили потолок, а пробили дно, причем снова. И ради чего? Ради удовлетворения амбиций заокеанских партнеров. Но помощи от них европейцам не дождаться», — выразил уверенность Слуцкий.

«Не война в международно-правовом смысле»

Пресс-служба правительства ФРГ распространила сообщение, в котором подчеркивается, что Россия не ведет энергетической войны с Германией. Заявление было сделано после очередных обвинений немецкого министра финансов Кристиана Линднера в адрес РФ, неоднократно ранее в своих интервью заявлявшего об «энергетической войне».

«Термин «энергетическая война» используется символически и не является войной в международно-правовом смысле. Он должен дать понять, что Россия в сложившейся ситуации использует энергию и энергоресурсы как средство давления для достижения политических целей», — приводит комментарий пресс-службы РИА Новости.

Одновременно в немецком кабмине напомнили, Берлин ранее ввел санкции против Москвы и продолжает соблюдать их.

Потолок в $60

2 декабря Евросовет окончательно согласовал введение потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель с механизмом пересмотра. Меры призваны ослабить экономический потенциал России, чтобы страна не смогла дальше финансировать боевые действия на Украине.

«Высоту» потолка долго не могли утвердить из-за того, что представители Польши настаивали на ограничении в $30 за баррель, несмотря на то, что большинство стран-участниц выступали за предел в $65-70. «Снизить нужно было до $30»: в Киеве недовольны потолком цен на российскую нефть Страны G7 и Австралия согласовали потолок цен на российскую нефть, перевозимую морем, на уровне $60... 03 декабря 11:43

В тот же день страны Большой семерки (G7) и Австралия заявили, что тоже договорились об ограничении цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. Потолок цен будут пересматривать каждые два месяца, чтобы показатель оставался минимум на 5% ниже среднерыночных ставок.

В октябре, когда в странах Запада только началось обсуждение ценового потолка, президент Владимир Путин четко обозначил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж в ущерб своим интересам.

«Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, за свой счет оплачивать чужое благополучие. Мы не станем поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них», — подчеркнул глава государства на форуме «Российская энергетическая неделя».