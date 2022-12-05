ЕС ввел эмбарго на российскую нефть. Что это значит и как повлияет на рынок энергоресурсов

Решение о введении потолка цен на российскую нефть, которое приняли страны Евросоюза, G7 и Австралия, вступило в силу 5 декабря. Потолок цен установлен на уровне $60 за баррель, после 15 января его станут регулярно пересматривать. Ограничения затронут широкий спектр услуг, связанных с морской транспортировкой нефти. В Кремле отказались принимать решение западных стран. 5 декабря также начинает работать эмбарго ЕС на морские поставки российской нефти.

С 5 декабря вступает в силу эмбарго Евросоюза на российскую нефть, перевозимую танкерами, а также начинает действовать ценовой потолок на морские поставки этого энергоносителя.

В отношении ввоза нефти в ЕС все еще можно:

▪️ закупать российскую нефть, поставляемую по трубопроводу, до тех пор, пока Совет ЕС не примет решение о запрете таких поставок;

▪️ закупать нефть, если она отправляется из России или проходит через нее транзитом, но при этом не является российской.

При этом Германия и Польша ранее заявляли, что откажутся в том числе и от закупок трубопроводной нефти (сырье поставляется по северной ветке нефтепровода «Дружба»). Однако, как пишет «Коммерсантъ», Варшава уже запросила 3 млн т нефти на 2023 год, которые должны прокачать по «Дружбе».

Российскую нефть по трубопроводу получают также Венгрия, Чехия и Словакия (топливо идет по южной ветке «Дружбы» транзитом через Украину).

Официально просьбу о продолжении импорта нефти озвучивала только Венгрия. Болгария, для которой сделали исключение, сможет получать российскую нефть и нефтепродукты морем до конца 2024 года, а Хорватия — до конца 2023 года закупать газойль. До 5 декабря 2023 года в Чехию разрешено продавать нефтепродукты, произведенные из нефти, поставленной по трубе.

Поставляемую нефть нельзя будет передать третьей стране даже в рамках Евросоюза. Все партии и контейнеры с такой сырой нефтью будут иметь обязательную маркировку: «REBCO: экспорт запрещен».

Согласно опубликованному ЕС регламенту, российская нефть, которую перевозят вместе с нефтью другого происхождения в смешанном виде, подпадает под запрет. Однако если в этой смеси определят долю нероссийской нефти, эта доля не подпадет под санкции. Если ее точную долю определить невозможно, вся партия не будет допущена к разгрузке в ЕС.

Санкции Евросоюза предполагают также запрет на европейское страхование танкеров или другой финансовой и посреднической помощи для поставок нефти из России в третьи страны. С 5 февраля 2023 года ЕС планирует запретить закупку нефтепродуктов.

Что означает введение потолка цен

В рамках ценового потолка компаниям стран, которые договорились о санкциях, нельзя оказывать брокерские, шипинговые, страховые и другие услуги для морской перевозки российской нефти в третьи страны. Все это возможно, только если топливо продается по цене не выше $60 за баррель.

Ограничения одобрили страны «большой семерки» (G7, входят Великобритания, Германия, Франция, Италия, США, Канада и Япония), а также страны Евросоюза и Австралия. Эти страны контролируют большинство мировых транспортных компаний и страховщиков.

Введение ценового потолка — это, по сути, смягчение первоначального плана ЕС о полном запрете финансирования и страхования российских нефтяных поставок. Как заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, потолок позволит «значительно сократить доходы России и стабилизировать мировые цены на энергоносители».

Страны, принявшие решение о потолке цен, пообещали запретить своим операторам в течение 90 дней страховать, финансировать и обслуживать суда третьих стран, умышленно перевозившие нефть РФ по цене выше потолка. Если ценовой потолок нарушит европейское судно, его обещают наказать в соответствии с законами ЕС. «Снизить нужно было до $30»: в Киеве недовольны потолком цен на российскую нефть Страны G7 и Австралия согласовали потолок цен на российскую нефть, перевозимую морем, на уровне $60... 03 декабря 11:43

В Минфине США отмечали, что уровень потолка цен на нефть достаточно высок, чтобы у России оставался экономический стимул для продолжения поставок топлива на мировые рынки.

Сейчас российская нефть марки Urals торгуется по цене ниже ценового потолка. По данным агентства Argus, ее продают в районе $50 за баррель. По данным Минфина, средняя цена Urals в январе-ноябре составила $78,32 за баррель, а в ноябре — $66,47.

Кроме того, потолок цен на нефть ввели те страны, которые и так сокращают потребление или же полностью отказываются от российской нефти. Успешность этих ограничений будет зависеть от того, как себя поведут главные покупатели российской нефти — Китай и Индия, на которых сейчас приходится две трети российского экспорта. Официально они не высказывались в поддержку этой меры.

Что ответила Россия

В Кремле отказались принимать введение потолка на российскую нефть. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, к этому решению уже «была проведена подготовка».

В свою очередь вице-премьер Александр Новак заявил о проработке механизмов ответа на введение потолка цен. По его словам, Москва готова даже сократить добычу ресурса при необходимости. Министр указал, что подобные ограничения — это вмешательство в рыночные инструменты, а Россия готова сотрудничать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.

Международное энергетическое агентство полагает, что из-за потолка цен и нефтяного эмбарго ЕС России придется сокращать добычу — сначала на 1,4 млн баррелей в сутки, а к концу марта 2023 года — на два миллиона (от уровня добычи до начала военной операции). Тогда в среднем в 2023 году Россия станет добывать по 9,6 млн баррелей в сутки (сейчас — 10,7 млн). Это возврат к уровню добычи конца 2000-х годов.

При этом газета «Ведомости», ссылаясь на данные российского минфина, пишет, что минимально приемлемая цена для российского бюджета — $50 за баррель Urals. Но такое значение в целом допустимо лишь при условии максимальной добычи в 11 млн баррелей в сутки.

Как отреагирует рынок нефти

На страны ЕС до начала военной операции на Украине приходилось около 85% морских поставок нефти из РФ. В целом в 2021 году на сырую нефть и нефтепродукты пришлось 37% выручки от общего российского товарного экспорта, следует из данных Федеральной таможенной службы. Сейчас экспорт переориентирован на другие рынки, а крупнейшими покупателями стали Индия и Китай.

По данным Международного энергетического агентства, к октябрю 2022 года страны ЕС сократили импорт российской нефти на 1,1 млн баррелей в сутки — до 1,4 млн б/с, а после вступления в силу эмбарго произойдет сокращение поставок еще на 1,1 млн баррелей в сутки. «Это напоминало не революцию, а массовый грабеж» Протесты в Сирии отличались крайней жестокостью. Она не была присуща восстанию с самого начала, но... 05 декабря 08:23

По мнению экспертов, если поставки российской нефти при помощи европейских шиппинговых и страховых компаний прервутся, можно ожидать резкого роста цен на нефть. Она может превысить $100 за баррель, указал руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников. Страны ОПЕК+ не стали менять план по добыче нефти после заседания 4 декабря. Эксперты, опрошенные The New York Times, заявляли, что на фоне нефтяного эмбарго ЕС ОПЕК+ займет выжидательную позицию из-за неопределенности. В то же время страны группы готовы сократить добычу, если это будет необходимо для поддержания цен.