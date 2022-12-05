Три пути: как Россия может ответить на нефтяной потолок Запада

«Дестабилизирующий мировые рынки» шаг в виде потолка цен, который согласовали G7, Австралия и ЕС, Россия признавать не будет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва уже готовит ответные меры. В беседе с «Газетой.Ru» экономист Сергей Кондратьев назвали три возможных инструмента, к которым могут прибегнуть российские власти.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что РФ не будет признавать «никаких потолков» цен на нефть.

Отвечая на вопрос, готовят ли в Москве встречные действия, он заявил, что «решение готовится». Также он назвал ограничение «шагом к дестабилизации мировых энергетических рынков».

3 ноября он заявил, что власти проводили определенную подготовку к западным ограничениям, и отметил, что «каким образом будет организована работа, после анализа, который будет быстро произведен, мы сообщим».

Ограничение цен в $60 за баррель российской нефти, перевозимой по морю, вступил в силу 5 декабря. Лимит одобрили страны G7 (США, Британия, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония), Австралия и ЕС. От соблюдения лимита освободили Венгрию. Цель санкций — снижение российских нефтяных доходов, чтобы ограничить финансирование спецоперации на Украине. Также 5 декабря начало действовать европейское эмбарго на поставки российской нефти по морю. 5 февраля 2023 года потолок цен и эмбарго должны распространить на все нефтепродукты из РФ.

Три варианта Москвы

Замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что у России есть три пути для ответа на потолок цен на нефть.

Во-первых, по словам Кондратьева, Россия может формализовать запрет на продажу топлива странам, поддержавшим такое решение.

«РФ может формализовать запрет на продажу нефти компаниям из ЕС, США, Канады и Австралии, которые поддержали ценовой потолок. Эти же страны ввели запрет на закупку нефти из России. Их логика понятна – не дать бюджету РФ получать дополнительные доходы», — считает Кондратьев.

Также, по его мнению, российским властям придется определить, поставлять ли топливо в Японию и Болгарию, которые формально поддержали ценовые ограничения.

«Но поставки нефти в Японию из-под ценового потолка были выведены странами G7. Болгария поддержала ценовой потолок как страна ЕС, при этом она выведена из-под санкций ЕС», — объяснил он.

Вторым вариантом экономист назвал ограничение поставок такого «чувствительного сырья», как, например, ядерное топливо.

«Россия могла бы рассмотреть возможности ограничения поставок из РФ чувствительных сырья и материалов для этих стран. Например, страны ЕС сильно зависят от поставок из России ядерного топлива, отдельных видов металлов, которые нужны для работы промышленного сектора»,

— заявил Кондратьев.

А кроме того, Москва может ввести свой потолок цен – как раз на это «чувствительное сырье», — и утвердить лимит выше рынка.

«Фактически страны ЕС установили ценовой потолок на нефть ниже рыночной цены, а РФ может установить потолок цен на то же ядерное топливо выше рыночной цены. У них дисконт, у нас – премия», — уточнил Кондратьев.

По словам эксперта, у России есть возможность ввести ассиметричные санкции, которые затруднили бы странам-инициаторам потолка цен на нефть работу на других энергетических рынках.

Реакция Кремля на ограничение

Российская сторона в лице президента РФ Владимира Путина и вице-премьера Александра Новака неоднократно заявляла, что Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это противоречит ее интересам. Новак отмечал, что РФ не согласится ни на один предложенный ценовой лимит, а подобные ограничения лишь означают вмешательство в рыночные механизмы.

4 декабря Новак сообщил, что Россия разрабатывает механизм, который позволит запретить применение потолка цен на российскую нефть.

«Мы считаем, что этот инструмент нерыночный, неэффективный.<...> Мы прорабатываем запреты на применение инструмента независимо от того, какой уровень будет установлен, потому что такое вмешательство, как мы считаем, может привести к еще большей дестабилизации рынка», — сказал он.

26 ноября Bloomberg со ссылкой на источник писал, что в Кремле готовят президентский указ, который запретил бы российским компаниям и любым трейдерам, покупающим российскую нефть, продавать ее странам или предприятиям, которые поддержали ограничение цен.