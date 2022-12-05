После Нового года в России могут легализовать криптовалюты для «серого» импорта

В Госдуме заявили, что в 2023 году в России будет легализована криптовалюта. Однако использовать ее как платежное средство внутри РФ будет нельзя. Глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что крипту можно будет использовать для оплаты параллельного импорта. Минфин РФ давно предлагает легализовать цифровые валюты в стране, Центробанк выступает против этого. Но для международных платежей крипту применять можно, говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина — главное, чтобы она не попадала в финансовую систему РФ.

В следующем году в России может быть частично легализована криптовалюта. Об этом заявил председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает ТАСС.

«Я могу всех заверить, что крипта как легальный продукт у нас в следующем году точно появится… В следующем году крипта будет в легальном поле, могу только однозначно сказать, что ее нельзя будет использовать в РФ как платежное средство для внутренних расчетов», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что надеется на поддержку соответствующего законопроекта в парламенте и одобрение президента РФ.

«Я надеюсь, что это произойдет, потому что согласительные процедуры, как я уже сказал, отрегулировали», — добавил Аксаков. Он пояснил, что криптовалюта будет применяться для оплаты параллельного импорта и соответствующих поставок в Россию.

«Она и сейчас используется, просто ставят вопрос, что надо завести правовое поле, в том числе, чтобы платить налоги уже в рамках понятного правового регулирования», — сказал он.

Законопроект о частичной легализации криптовалюты в РФ для международных расчетов планировали принять в 2022 году, добавил Анатолий Аксаков. Однако из-за продолжительного процесса согласований его скорее всего примут в январе 2023 года.

«К сожалению, не все идет так быстро, как я хотел бы, мы рассчитывали все быстрее двигать, но есть согласительные процедуры, через которые мы перешагнуть не можем, надеемся, что эти процедуры будут в ближайшее время завершены», — подытожил парламентарий.

Минфин против Центробанка

В феврале Минфин России внес в правительство законопроект «О цифровых валютах». Согласно документу, использование криптовалют как средства платежа в России будет все так же запрещено, цифровые валюты будут рассматриваться в качестве инструмента для инвестиций.

Также в стране предлагалось создать специальный реестр бирж и обменников, которые смогут осуществлять деятельность, связанную с организацией оборота криптовалют.

Операции с покупкой или продажей криптовалюты будут возможны только для идентифицированных клиентов. Ввод и вывод криптовалюты от клиента оператору и наоборот смогут производиться только через банки с использованием банковского счета.

27 мая Минфин доработал законопроект «О цифровых валютах» с учетом замечаний Минэкономразвития, МВД, Минцифры, ФНС, Росфинмониторинга и Центра национальных проектов Аналитического центра при правительстве РФ.

Центробанк РФ выступает противником легализации криптовалюты в России. Регулятор также направил в Минфин свои законопроекты по регулированию крипты, предложив запретить майнинг биткоина и других цифровых валют, обращение и владение криптовалютой в стране, ввести штраф в размере 1 млн рублей за нарушения в этой сфере.

5 октября директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил «Известиям», что российские компании проводят международные сделки при использовании криптовалют несмотря на то, что регулирование таких сделок еще не работает.

«Регулирование трансграничных сделок с использованием крипты и цифровых активов может заработать в 2023 году, однако в ограниченном объеме такие расчеты бизнес проводит уже сейчас», — отметил Чебесков. В Центробанке РФ указали, что регулятор не будет разрешать свободное обращение криптовалют в России.

Россиянам крипту нельзя?

5 октября глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что использование криптовалюты в качестве платежного средства внутри российского рынка должно быть уголовно наказуемым.

«Число лиц, занимающихся криптовалютой, достаточно большое <....> Поэтому нам надо отрегулировать все процессы. Во-первых, жестко запретить использование криптовалюты как средства платежа на территории России и привлекать за это к ответственности», — заявил Аксаков. В Госдуме изучат вопрос о разграничении параллельного импорта и вывода денег за рубеж В Госдуме будут искать варианты, как закрепить на законодательном уровне разграничение параллельного... 01 июля 15:06

При этом он счел допустимым использование криптовалюты при оплате импорта товаров в Россию.

«Но при этом можно дать возможность работать в запредельной юрисдикции, если есть такая возможность, в том числе оплачивать поставки товаров в Россию, почему нет», — заключил Аксаков. «Это напоминало не революцию, а массовый грабеж» Протесты в Сирии отличались крайней жестокостью. Она не была присуща восстанию с самого начала, но... 05 декабря 08:23

24 ноября глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Минфин и Центробанк не смогли достичь компромисса в вопросе регулирования криптовалют.

«На наш взгляд, можно было бы постепенно развивать и наш крипторынок, делать это можно постепенно. Но закрывать глаза на то, что есть на самом деле, наверное, это неправильно было бы. Поэтому мы за то, чтобы легализовать этот сектор. Это позиция Минфина. Но Центральный банк пока еще имеет другое мнение на этот счет», — отметил Силуанов.

Он добавил, что сейчас криптовалюта стала данностью, с помощью которой можно совершать множество операций. При этом все это происходит на зарубежной инфраструктуре. То есть все совершается нелегально. Поэтому лучше иметь закрепленное законом правовое регулирование, чем его отсутствие, считает министр финансов.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила в июне 2022 года, что цифровая валюта может использоваться при международных платежах, если она не оказывается внутри российской финансовой системы. «Криптовалюта не должна торговаться на организованных торговых площадках, потому что этот актив слишком волатильный, слишком рискованный для потенциальных инвесторов», — заявляла руководитель Банка России.