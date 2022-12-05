Трудности в запрете: зачем банкам придумывают новые ограничения

На днях в Госдуме будут слушать очередной законопроект, который вводит новые ограничения в банковской сфере. Изменения будут внесены в несколько статей федерального закон о банковской деятельности. Авторы пишут, что поправки разработаны «в целях решения ряда проблем, сформировавшихся в последние годы в банковском секторе и имеющих существенное влияние на степень защищенности вкладчиков – физических лиц». «Газета.Ru» постаралась разобраться с профильными экспертами, помогут ли изменения, или это всего лишь безуспешная попытка ужесточить надзор там, где нужно просто разобраться в проблеме без излишних санкций к банкам.

Начинка инициативы

Законодатели, в числе которых депутат Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев, предлагают ввести запрет на дифференциацию процентных ставок по вкладам в зависимости от способа его внесения - продления договора банковского вклада, перевод с банковского счета, внесение наличных денежных средств, перевод со специального счета оператора финансовой платформы. Также речь идет о случаях приобретения или отказа от приобретения вкладчиком дополнительных финансовых продуктов и услуг, в том числе предоставляемых связанными с кредитной организацией лицами.

«Помимо этого, законопроектом предусматривается обязанность банков по срочным вкладам бесплатно информировать вкладчика-гражданина об истечении срока вклада не позднее чем за 5 календарных дней до даты истечения срока вклада, а по вкладам, внесенным на условиях выдачи по наступлении предусмотренных договорами обстоятельств, - в течение 5 календарных дней после дня наступления таких обстоятельств. Такое информирование должно осуществляться способом, предусмотренным договором для обмена информацией между банком и вкладчиком», — говорится в пояснительной записке к проекту.

По мнению авторов, такие меры позволят обеспечить недискриминационный доступ различных категорий вкладчиков к продуктам, предлагаемым одним банком, а также будет способствовать более благоприятному перемещению гражданами денежных средств между различными банками в целях размещения их на наиболее выгодных условиях.

Овчина выделки не стоит

Так или иначе, по мнению ряда экспертов, данная инициатива выглядит либо как обыкновенный популизм, либо желание через «не хочу» пролоббировать чьи-то интересны, причем, с большей вероятностью не Банка России, а отдельных игроков. Хотя эксперты рынка не исключают, что это может быть очередной показательной попыткой ужесточить какие-то условия в то время, как бороться нужно с другими проблемами, к примеру, превышением полной стоимости кредитов, чем отличаются некоторые банки или борьбой с мошенничеством в этой сфере.

Идея отменить комиссионное вознаграждение за переводы клиента между счетами в разных банках несет определенные риски как для клиента, так и для устойчивости банковского сектора, считает главный аналитик компании «РегБлок» Анна Авакимян.

По ее словам, отмена комиссионных расходов за переводы со счета одного банка в другой снимет барьеры для частых переводов такого рода даже внутри дня. В результате остатки на расчетных счетах в каждом банке будут иметь менее стабильный характер. Очевидное следствие - резкое снижение процентных ставок по накопительным счетам.

Кроме того, естественно, банки будут стремиться компенсировать выпадающие комиссионные доходы вводя новые тарифы или услуги. Это может быть новая страховка или оплата пакета услуг, неминуемо для клиентов ухудшатся условия.

«Я не вижу в данном случае остроты проблемы, требующей решения на законодательном уровне. Вполне объяснимо, что банки, развивающие свою цифровую инфраструктуру, свои приложения, вполне могут предлагать клиентам, которые открывают счета онлайн дополнительные какие-нибудь пол или более процента, так как не несет дополнительные расходы на операционистов», - считает руководитель Департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов. Еще один источник на рынке говорит, что если и применять закон, то только к клиентам, которые когда-либо открывали вклад в конкретном банке, иначе отмена комиссий до 1,4 милллионов рублей для всех категорий клиентов приведет к бесконтрольному росту расходов банков на переводы, потери им комиссионного дохода. «Запрет на преференции по зависимости ставок от способов внесения также считаю ненужным. Это нерыночная практика, а нерыночная практика приводит к неэффективности сегмента в целом», — объясняет собеседник. Негативное влияние инициатива окажет и на развитие СПБ, за которые так радеет регулятор. Дело в том, что на текущий момент лимит бесплатных переводов по СБП составляет 100 тысяч рублей в месяц. Не менее 40% этого объема приходится на переводы между счетами одного лица в разных банках. При обнулении такой комиссии снижаются доходы СБП, что может спровоцировать снижение ежемесячного лимитов на бесплатные переводы по номеру телефона. Это не лучшим образом отразится на клиентах.

В целом же все собеседники «Газеты.Ru» в разговоре на тему указанных поправок отмечают, что в банковской сфере есть куда более важные вопросы, которые действительно стоят остро на повестке дня. И не стоит рассматривать какие-то упущения надзирательных органов в сегменте, как заслугу и возможность в очередной раз что-либо ужесточить. В текущей экономической ситуации банки и так несут потери, которые некоторые участники, особенно мелкие игроки, небезосновательно перекладывают на плечи населения.