Франция, Германия и Португалия продолжают торговать с Россией. Несмотря на санкции

Несмотря на санкции ЕС, товарооборот между Россией и европейскими странами не остановился. Так, Франция в августе – впервые за полгода – увеличила объем импорта из РФ, следует из данных анализа РИА Новости. В конце лета активнее всех в Европе покупала товары у России Португалия, когда как Словения и Ирландия существенно сократили взаимодействие с РФ. Как торгует Москва на фоне санкций – в материале «Газеты.Ru».

Франция в августе на четверть увеличила объем импорта российских товаров — до €1,1 млрд в месячном выражении, следует из данных РИА Новости со ссылкой на национальные статистические ведомства ЕС. Импорт вырос впервые с февраля, когда показатель находился на уровне €1,8 млрд, затем Франция в течение пяти месяцев уменьшала траты на российские товары. Тем не менее, уровень поставок остается ниже февральского на 40%.

Главные импортеры российских товаров в августе:

1. Германия — €2,7 млрд;

2. Италия — €2 млрд;

3. Нидерланды — €1,5 млрд;

Самую мощную активность показала Португалия, нарастив импорт более чем в 9 раз – до €79 млрд. Показатели выросли у Латвии (+44%), Австрии (+27%), Испании (+27%), Греции (+15%) и Словакии (+6%).

Однако экспорт в Словению сократился на 60%, а в Ирландию на 64%. Наибольшее сокращение зафиксировано у Швеции – 40%, Ирландии – 39% и Испании – 39%.

Россия также продолжает закупаться у европейских поставщиков, в лидеры роста в августе выбился Кипр – объем экспорта в РФ вырос в 6,7 раза. Затем идет Венгрия с ростом на 23%, Бельгия – 19%, Германия – 13% и Литва – 2% (максимальные с февраля €292 млн). Однако главными поставщиками для России остаются Германия и Италия — €1,15 млрд и €462 млн соответственно. В тройке лидеров Польша — €342 млн.

Данные до спецоперации

По данным ФТС России, экспорт во Францию в январе 2022 составил $1,08 млрд, а за год (с января 2021 по январь 2022) — $11,1 млрд. Годовой товарооборот — $24 млрд.

Январский экспорт в Германию — $5,13 млрд. Годовой — $32,8 млрд. Суммарный годовой товарооборот — $61,7 млрд.

Экспорт в Италию в январе — $2,22 млрд. За год — $21,5 млрд. Общий товарооборот — $34,3 млрд.

Нидерланды в январе 2022 закупили российских товаров на $4,8 млрд, за прошлый год — $47,9 млрд. Суммарно товарооборот за год составил $52,4 млрд.

Диверсификация рынков

После начала российской специальной военной операции на Украине западные страны ввели ряд санкций, которые запретили экспорт в Россию ряда товаров потребительского и промышленного секторов, так и тех, которые можно использовать в военных целях. Туда вошли нефть, древесина, цемент, драгметаллы, морепродукты, типографская краска, ряд химреагентов, цветы, полупроводники и другие товары. Также ЕС ограничил ввоз российских минеральных удобрений.

Ограничение товарооборота с европейскими странами вынудило РФ наращивать активность в других регионах. Так, за 9 месяцев 2022 года товарооборот России со странами СНГ вырос на 6,8%, сообщила накануне пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. Экспорт вырос на 1,2%, до $45,9, импорт — на 18,1%, до $26,7 млрд. В общем товарообороте России доля торговли товарами с государствами СНГ достигла почти 11,5%.

Также активный рост демонстрируется с китайской стороной. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что товарооборот России и Китая за 10 месяцев текущего года приблизился к $150 млрд.

«Несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, российско-китайский товарооборот демонстрирует двузначные темпы роста. За десять месяцев этого года он увеличился почти на треть и приблизился к $150 млрд», — сказал премьер.

Он отметил, что это уже выше показателей за весь прошлый год.

В сентябре текущего года Путин отмечал, что цель достичь товарооборота с Китаем в 200 миллиардов долларов «вот-вот будет реализована». По его словам, в этом году товарооборот достигнет где-то 180, а может 190 миллиардов долларов.

Поскольку существенную часть доходов российского бюджета составляют нефтегазовые доходы, из-за санкций стран Запада — постепенного отказа от российской нефти и газа — пополнение бюджета оказалось под угрозой. Новыми покупателями энергоресурсов из РФ стали Индия, Китай и Турция. Так, за счет поставок энергоресурсов экспорт РФ в Китай увеличился почти на 60% по сравнению с прошлым годом. Почти 70% объема экспорта пришлось на нефть, газ и уголь. С Индией ситуация аналогичная — за первую половину 2022 года объем торговли России с Индией почти втрое превысил показатели 2021 года. Интенсивность торговли ускорилась за счет экспорта нефти — рост поставок составил 3,5 раза.