«Откуда взять деньги, с вертолета разбросать?» В Госдуме поспорили о 13-й пенсии

В Госдуме внесен законопроект, который предусматривает ежегодные выплаты дополнительной, то есть 13-й, пенсии по старости. Год назад похожий документ поступил от Владимира Жириновского — и получил отрицательное заключение от правительства. Эксперты констатируют и сейчас — вопрос о том, откуда взять необходимые средства (порядка 600 млрд рублей), остается открытым. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Депутаты фракции »Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым во вторник, 6 декабря, внесли в Госдуму законопроект, который предполагает ежегодные выплаты дополнительной пенсии по старости.

Впервые начислить эти средства парламентарии предлагают уже в этом месяце — в преддверии Нового года.

Как отмечается в тексте, соответствующие поправки следует внести в ФЗ «О страховых пенсиях». «Каждому пенсионеру, которому назначена страховая пенсия по старости, раз в год в декабре месяце будет выплачиваться дополнительная страховая пенсия по старости (так называемая 13-я пенсия)», — говорится в пояснительной записке. В РАНХиГС заявили, что на выплату 13-й пенсии понадобились бы 600 млрд рублей На выплату 13-й пенсии в России потребовалось бы около 600 млрд руб., но денег на такую... 06 декабря 22:32

Законопроектом также предлагается увеличить в два раза фиксированную выплату к страховой пенсии по старости людям старше 70 лет.

В действующей редакции закона такая норма предусмотрена для 80-летних граждан, напоминает ТАСС.

«Принятие указанных изменений позволит повысить социальную ответственность государства по отношению к лицам, детство и юность которых проходили в крайне тяжелых условиях, связанных с Великой Отечественной войной и последующим восстановлением народного хозяйства», — указали авторы документа.

Миронов заявил, что «пенсионеры являются самыми социально незащищенными гражданами, государство обязано оказывать им поддержку в виде дополнительных выплат». «Это напоминало не революцию, а массовый грабеж» Протесты в Сирии отличались крайней жестокостью. Она не была присуща восстанию с самого начала, но... 05 декабря 08:23

«Денег на такую помощь пенсионерам не хватит»

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия») назвала введение 13-й пенсии в России невозможным.

«13-я зарплата в организациях планируется по результатам финансово-экономической деятельности, когда результат превосходит ожидания и планы на год. В этом случае добросовестные работодатели делятся этим дополнительным куском пирога с работниками.

Что такое 13-я пенсия — мне совершенно непонятно», — сказала она.

По ее словам, в России «солидарная пенсионная страховая система, уплата взносов производится ежемесячно в соответствии с установленными нормативами по законодательству». Непонятно, откуда предлагается взять средства на 13-ю пенсию, отметила парламентарий в беседе с НСН.

«Объективно инициатива не просчитана. Откуда взять такие дополнительные средства? С вертолета разбросать?», — заключила Бессараб.

«На выплату 13-й пенсии в России потребовалось бы около 600 млрд рублей, но денег на такую помощь пенсионерам в бюджете не хватит»,

— прокомментировал инициативу старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

Он напомнил, что практика выплат 13-й пенсии существует в ряде западных стран — в частности, в Италии, Польше и Венгрии. По его оценкам, ввести такую выплату в РФ можно было бы только с помощью пропорционального сокращения размера ежемесячных перечислений, пишет РИА Новости.

При этом обеспечить 13-ю пенсию за счет страховых сборов с зарплат не представляется возможным, поскольку в 2022 году в номинальном выражении они росли теми же темпами, что и пенсии, пояснил Ляшок. «Достойно отметить замечательный праздник». Получат ли пенсионеры предновогодние выплаты Документ, предусматривающий предновогоднюю пенсионную выплату, размещен в думской электронной базе. Его... 30 декабря 15:32

Принцип социальной справедливости

В конце декабря 2021 года фракция ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским внесла в Госдуму законопроект, которым предлагалось установить ежегодную предновогоднюю выплату пенсионерам — в размере получаемой гражданином пенсии.

Правительство РФ тогда дало отрицательное заключение на законопроект. В кабмине указали, что целевым назначением пенсии является компенсация утраченного заработка (дохода) или вреда, нанесенного здоровью, тогда как «предлагаемая выплата не имеет компенсационного характера и направлена на дополнительную материальную поддержку».

«В то же время установление размера предлагаемой выплаты в зависимости от размера пенсии, получаемой гражданином, приведет к дисбалансу существующей системы мер социальной защиты и нарушению принципа социальной справедливости, в результате чего разные категории пенсионеров получат разный объем материальной поддержки», — отметили в правительстве.

Добавим, что размер индексации страховых пенсий с 1 января 2023 года составит 4,8%. По словам главы Минтруда Антона Котякова, в декабре 2022 года средняя выплата достигнет 20 864 рублей.

5 декабря президент РФ Владимир Путин установил прожиточный минимум на 2023 год — это 14 375 рублей.

Отметим, что официальный прогноз Минэкономразвития РФ по инфляции на 2022 год равняется 12,4%, а на 2023-й — 5,5%.