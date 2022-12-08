Турции — 25%, Китаю — 70%. Каких скидок на газ ждут от России

Турция хочет получить скидку не менее 25% на российский газ, узнал Bloomberg. Соответствующие переговоры должны пройти 9 декабря. Если Анкаре не удастся договориться о дисконте, она намерена обеспечить себе отсрочку платежей за топливо из России до 2024 года. Какие скидки на газ дает Москва своим зарубежным партнерам — в обзоре «Газеты.Ru».

Анкара собирается добиться значительной скидки на российский природный газ в ходе переговоров на этой неделе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных турецких чиновников.

Речь идет о скидке, как минимум, в 25% от рыночной цены. Переговоры с российской делегацией должны пройти в Анкаре в пятницу, 9 декабря.

По информации агентства, в случае успеха переговоров и получения дисконта на газ, Турции удастся ослабить давление на лиру, которая за последние два года показала одну из худших динамик среди мировых валют — обвал на 70% по итогам 2021-го и почти на 40% в 2022-м.

Кроме того, пишет Bloomberg, президент Реджеп Тайип Эрдоган благодаря низкой цене на топливо из России сможет избежать повышения стоимости энергоносителей, что очень важно для электората в преддверии выборов главы государства в 2023 году. К тому же он может таким образом добавить себе популярности на контрасте с европейским энергетическим кризисом.

Источники агентства не называют точных параметров предстоящей сделки, но известно, что Турция хочет добиться скидки не менее 25% задним числом для некоторых закупок газа в 2022 году, а также ко всем закупкам на 2023-й.

Если же в ходе переговоров с российской стороной Анкаре не удастся обеспечить себе приемлемый дисконт, то турецкие власти намерены договориться с Москвой об отсрочке платежей минимум до 2024 года.

В 2021 году российский газ составлял почти половину из импортированных Турцией 59 млрд кубометров. На фоне глобального энергетического кризиса и инфляции турецкой лиры Эрдоган говорил, что расходы страны на электроэнергию в 2022-м могут достичь $100 млрд — это вдвое больше, чем в прошлом году.

В октябре Путин и Эрдоган заявили, что в Турции может быть создан крупный газовый хаб для перенаправления газовых потоков, которые ранее шли в Европу. «США несут ответственность за преступления ИГИЛ»* Начавшаяся в июне 2011 года гражданская война в Сирии первое время шла... 07 декабря 09:28

После объявления санкций со стороны Запада, точная цена российского газа, поставляемого в дальнее зарубежье неизвестна. После терактов на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2» в сентябре фактический транзит в Европу осуществляется только через Украину.

По оценкам аналитической компании INFOLine, средняя цена российского трубопроводного газа в странах дальнего зарубежья в первом полугодии 2022 года превысила $730 за тысячу кубометров а в ЕС приблизилась к $800.

Средняя экспортная цена российского газа, поставляемого в дальнее зарубежье, согласно макропрогнозу Минэкономразвития, по итогам 2022-го составит $829 за тысячу кубов.

Странам-партнерам (Китаю, Индии, Казахстану, Белоруссии и другим) Москва поставляет топливо со значительным дисконтом. Например, продажи Пекину по газопроводу «Сила Сибири» привязаны к цене мазута и газойля с девятимесячным лагом, цена газа меняется поквартально. Согласно отчету «Газпрома», во втором квартале 2022 года газ китайцам продавался по $250 за тысячу кубических метров. В этот период на европейских биржах газ торговался не ниже $1000 за тысячу кубометров — то есть, можно говорить как минимум о 70-процентной скидке для Пекина.

Для Белоруссии стоимость российского топлива еще ниже. Согласно долгосрочному контракту между Минском и Москвой, заключенному в конце прошлого года, «Газпром» поставляет в соседнюю республику газ по $128,5 за тысячу кубометров (столько же он стоил для Белоруссии и в 2021-м).

Для Индии точная цена российского газа неизвестна, но в июле Reuters со ссылкой на источники сообщал, что Нью-Дели закупают топливо у Москвы, как минимум, с 30-процентным дисконтом.

8 декабря Reuters со ссылкой на министра энергетики Узбекистана Жорабека Мирзамахмудова сообщило, что Ташкент отказывается вступать в так называемый «тройственный союз» по газу с Россией и Казахстаном. По данным агентства, Узбекистан опасается санкций Запада и не собирается принимать политические условия, которые могут обеспечить ему скидки на энергоносители. При этом в Ташкенте не исключали, что на фоне дефицита электроэнергии заключат договор на поставки российского газа. Однако отметили, что это будет «технический контракт», а не союз или альянс.

Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг отказ Ташкента от тройственного газового союза с Москвой и Астаной. В Кремле подчеркнули, что подобный альянс не подразумевает никаких политических условий.