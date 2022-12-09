«Под особым контролем». США согласовали операции по картам «Мир» в Казахстане

Казахстанские банки смогут принимать платежи и переводы по картам «Мир», а также выдавать наличные через банкоматы. Финансовые власти республики получили разъяснения от Минфина США о том, что операции с российской платежной системой допустимы для обеспечения жизнедеятельности граждан РФ, переехавших в Казахстан, но останутся под особым контролем в целях недопущения ее использования для обхода санкций. При этом решение о подключении к «Миру» банки Казахстана принимают самостоятельно. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Банки Казахстана смогут принимать платежи и переводы по картам «Мир», а также выдавать наличные деньги их обладателям через банкоматы. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщила пресс-служба Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана. «Венгры создают проблемы, где только могут». Будапешт блокирует новые санкции против РФ Венгрия выступила против нового пакета санкций ЕС в отношении РФ, пишет Financial Times. По данным... 08 декабря 15:56

«8 декабря 2022 года регуляторами было получено письмо от Управления по контролю за иностранными активами — подразделения Министерства финансов США (OFAC), в котором американское ведомство разъяснило, что не возражает против использования банковских карт системы «Мир» частными лицами, а именно гражданами, мигрировавшими из России в Казахстан, для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность», — уточняется в тексте.

Решение о подключении к системе «Мир» казахстанские банки принимают самостоятельно на основе собственных стратегий развития, следует из сообщения.

«В письме отмечается, что операции с данной платежной системой останутся под особым контролем в целях недопущения ее использования для обхода антироссийских санкций», — рассказали в пресс-службе. Там добавили, что для предоставления разъяснений о возможностях использования платежных карт системы «Мир» на территории Казахстана проведена встреча с представителями местных банков.

Правильным это решение назвал в беседе с «Газетой.Ru» директор Казахстанского института стратегических исследований Булат Султанов. По его мнению, граждане России должны иметь на территории Казахстана комфортные условия и пользоваться своими карточками «Мир». ЕС согласился включить Хорватию в зону Шенгена. Заявки Румынии и Болгарии отклонены Совет ЕС на уровне глав МВД согласовал присоединение Хорватии к Шенгену — это произойдет уже... 08 декабря 20:02

«Я считаю, что карта «Мир» должна иметь хождение на территории Казахстана. И все граждане РФ, у которых она есть, должны пользоваться ею беспрепятственно на территории Казахстана. Мы живем в таком мире, когда наши финансовые системы встроены в глобальную систему, а она сейчас построена так, что отношения абсолютно не рыночные.

Граждане РФ должны иметь возможность комфортного пребывания в Казахстане.

Принесут ли они капитал, инвестиции или иной профит в республику, для меня второй вопрос — об этом пусть думают финансовые институты. Для меня самое главное – мы живем в пространстве СНГ, в рамках Евразийского экономического союза. Мы скреплены договором о вечной дружбе и союзничестве. Мы с Россией союзники. Для меня главное – чтобы не было стыдно смотреть россиянам в глаза. Друзья познаются в беде. Мы должны оказывать россиянам максимальное содействие», — заключил Султанов. Военная операция РФ на Украине. День 289-й Подозреваемый в обстреле полицейских в Новошахтинске заявил, что стрелял по правоохранителям... 09 декабря 14:58

Санкции за «Мир» и альтернативные платежные системы

Напомним, в сентябре Минфин США пригрозил санкциями тем, кто помогает использовать карты «Мир» за пределами России. От приема карт российской платежной системы отказались все банки Турции, а крупнейший в Казахстане Народный банк («Халык банк») перестал принимать карты «Мир» в банкоматах.

9 декабря также стало известно, что Россия и Турция вскоре представят альтернативу оплате картами «Мир». «США несут ответственность за преступления ИГИЛ»* Начавшаяся в июне 2011 года гражданская война в Сирии первое время шла... 07 декабря 09:28

«РФ и Турция разрабатывают альтернативу оплате картами «Мир», скоро она обязательно будет представлена. Мы видим, что из-за зарубежного корпоративного давления на финансовую систему Турции — она достаточно сильно интегрирована в западную финансовую систему — были отказы от обслуживания карт «Мир», — цитируют «Известия» директора Российско-турецкого делового совета Алексея Егармина.

По его словам, альтернатива карты «Мир» может быть представлена к началу следующего туристического сезона — в мае-июне 2023 года. Он добавил, что в турецких отелях сейчас можно напрямую рассчитываться в рублях, а также, что некоторые гостиницы «действительно уже принимают рублевые расчеты, даже некоторые магазины их принимают». Политолог из Казахстана Султанов поддержал решение США разрешить казахстанским банкам обслуживать карты «Мир» Директор Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан Булат... 09 декабря 14:18

Ранее предполагалось, что россияне смогут спокойно оформлять карты TROY в турецких банках и расплачиваться ими в Турции. Пока что официальных заявлений о внедрении этой системы не было, пишет TourDom.ru.

В начале декабря глава МИД России Сергей Лавров указал на интерес к использованию системы «Мир» в Азербайджане. По его словам, уже три местных банка подключились к российскому аналогу SWIFT.

О готовности внедрять российскую платежную систему говорят и в ряде других стран. Например, с соответствующими заявлениями выступали представители Индии, Малайзии, Индонезии и Таиланда. Кроме того, возможность подключения к «Миру» прорабатывают власти Египта, ОАЭ, Мальдивских островов, Кубы и Бахрейна. Сейчас карты «Мир» принимаются в 11 странах, в том числе во Вьетнаме и Южной Корее, сообщает Profi.Travel.