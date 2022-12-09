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Бизнес

«У нас потерь не будет». Российская нефть подешевела, Путин просит не переживать

Bloomberg: цена российской нефти Urals упала до $43,72 за баррель

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Егор Алеев/ТАСС
Независимое ценовое агентство Argus сообщило, что после введения потолка цен на российскую нефть, цена марки Urals упала ниже $44 за баррель — более чем на четверть ниже предельной стоимости в $60. Аналитики считают, что такое удешевление сырья из России напрямую не связано с вступившим в силу 5 декабря решением ЕС и G7 о потолке цен. В то же время Владимир Путин сообщил, что беспокоиться по этому поводу незачем — Москва и так продает нефть примерно по тем же ценам.

Российская нефть после введения потолка цен на нее со стороны стран Евросоюза и G7 торгуется значительно ниже обозначенного порога в $60 за баррель, утверждает Bloomberg. Издание ссылается на данные независимого ценового агентства Argus Media Ltd.

Согласно аналитике, марка Urals, на долю которой приходится около 60% морского экспорта российской нефти, в среду, 7 декабря, торговалась по $43,73 за баррель. То есть на 27% ниже установленного в рамках санкций потолка цен.

Bloomberg отмечает, что снижение стоимости сырья из России необязательно связано именно с установленным западными странами потолком цен, но этот фактор все же может вносить свой вклад в удешевление. Агенство пишет, что уменьшение цены Urals, вероятно, произошло из-за совокупности причин. Среди них называются и потеря европейских рынков для Москвы, и существенный рост стоимости фрахта нефтеналивных судов, и растущая зависимость России от азиатских покупателей (прежде всего Китая и Индии).

В то же время, по данным Argus, другая российская марка ВСТО («Восточная Сибирь — Тихий Океан», названа в честь одноименного трубопровода), которая является более легкой нефтью, чем Urals, торговалась 7 декабря по $68,72 за баррель. Это все равно ниже, чем стоимость эталонной марки Brent, которая в среду составляла $78,5.

По словам представителя Argus Майкла Кэролана, ключевой фактор, вызывающий депрессию цен на Urals, скорее всего, заключается в потере Россией европейских покупателей, а не в новых ограничениях.

«Сейчас у Urals нет покупателей в краткосрочной перспективе, поэтому приходится снижать цены, чтобы привлечь клиентов на долгосрочные контракты», — добавил Кэролан.

Оценки Argus Media Ltd. являются базовыми для расчета цены на Urals, на них, в том числе, опирается российский Минфин при определении экспортных пошлин. Однако даже западные издания отмечали, что сейчас ценовые прогнозы и оценки Argus и других независимых компаний нельзя считать точными — из-за снижения прозрачности ценообразования российской нефти в 2022 году, например, хуже отслеживаются цены на долгосрочные контракты.

В то же время российский президент Владимир Путин 9 декабря на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию заявил, что Россия ничего не потеряет после введения потолка цен на нефть.

«У нас потерь не будет ни при каких обстоятельствах. Дело не в нас, а дело в общем состоянии мировой энергетики, оно вредное для мировых энергетических рынков. Повторяю — мы и так продаем примерно по этим ценам, так что за бюджет не переживайте», — сказал Путин.

Он также добавил, что конкретные меры реагирования на введение предельной цены на российскую нефть будут изложены в указе, который выйдет в ближайшие несколько дней. При этом Путин считает, что подобные шаги со стороны Запада являются «глупыми» и «вредными».

«Следовать какому-то нерыночному вредному решению было бы глупо для всех, в том числе и для потребителя. Потому что потребители должны осознать: вот будут настаивать на ценах, которые им приятны, если даже они добьются этого, — цены уйдут вниз, инвестиции сведутся к нулю, в конечном итоге цены взлетят до небес и ударят по ним, по тем, кто такие решения предлагает», — пояснил Путин.

В конце ноября, еще до введения потолка цен на российскую нефть, ее цена уже падала ниже предлагаемого тогда порога. В частности, 28 ноября Urals с отправлением из балтийского порта Приморск торговалась ниже $52 за баррель. Однако это была стоимость непосредственно сырья и его доставки на борт танкера. В эту сумму не входят расходы на фрахт, страхование судна и перевозку груза, которые оплачиваются трейдером отдельно.

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