«Лимит — вреден и опасен, но его, кажется, примут». Кто в ЕС против потолка цен на газ

Венгрия вместе с Германией и еще семью странами ЕС выступили против введения лимита цен на газ. Однако им не удалось добиться блокировки инициативы — она может быть принята уже в понедельник. Потолком цены может стать отметка в €188 за МВт/ч — около $2090 за тысячу кубометров. Эксперты считают, что это приведет только к увеличению биржевой стоимости топлива. А биржа ICE, которая оперирует главным европейским газовым хабом TTF, не исключает, что перенесет его за пределы Евросоюза.

Что думают в Венгрии

Девять стран Евросоюза, включая Венгрию и Германию, высказались против введения лимита цен на российский газ на пробном голосовании министров энергетики стран-членов ЕС. Об этом заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

«Девять стран, включая нас, были против потолка цен, но так как необходимо квалифицированное большинство, это квалифицированное большинство, хотя девять стран были против, набралось», — цитирует министра РИА Новости.

По его словам, поскольку все остальные страны, голосовавшие против ценового ограничения, за исключением Германии являются малонаселенными, им не удалось заблокировать инициативу.

Перед заседанием Сийярто в соцсетях заявил, что Будапешт в любом случае будет возражать введению цен на газ. «Предложение ввести потолок цен на газ плохое, вредное и опасное, но несмотря на это, кажется, что его принятие может состояться», — написал министр, добавив, что ограничение могут ввести уже в понедельник.

После пробного голосования он еще раз назвал лимит цен на газ вредной мерой. И отметил, что те четыре месяца, пока страны ЕС пытались согласовать его, могли бы быть потрачены на поиск новых источников топлива для европейского рынка. «Это было бы лучшим решением для снижения цены», — резюмировал Сийярто.

Что придумали в ЕС

В ноябре Еврокомиссия разработала временный механизм, который должен включаться при резких всплесках цены на газ. Для его реализации нужно соблюдение двух условий. Первое — две недели на главном европейском газовом хабе TTF цена фьючерса держится выше €275 за МВт/ч (чуть более $3000 за тысячу кубометров по курсу 19 декабря).

Второе условие — спред (разница) между биржевой ценой природного газа и ценой сжиженного газа (СПГ) должен в течение 10 дней быть не менее €58. Когда оба эти условия выполняются, страны-члены ЕС не будут совершать газовые сделки выше €275 за МВт/ч.

Однако мнения среди стран союза разошлись, поскольку €275 — очень высокая цена газового фьючерса. За всю историю она достигалась лишь в течение нескольких дней в августе 2022 года. Чехия предлагала установить лимит в €220 за МВт/ч (примерно $2450 за тысячу кубов) и спред к СПГ в €35.

19 декабря перед заседанием министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила, что от чешского председательства в ЕС поступило новое предложение — ограничить цены на газ €188 за МВт/ч (примерно $2090 за тысячу кубометров). И с высокой долей вероятности эта инициатива может быть принята.

Как отреагировали в России и не только

На 17.40 мск цена январского фьючерса на природный газ на TTF, которая считается базовой для европейских контрактов, составляла $1215 за тысячу кубических метров, снизившись с начала торгов на 5%.

Российский президент Владимир Путин ранее говорил, что введение любых искусственных ограничений на рынке энергоносителей для России, приведет к тому, что Москва не станет торговать с теми, кто поддерживает потолки цен.

Утром 19 декабря посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин выразил мнение, что введение Евросоюзом лимита цен на газ является попранием международного права и приведет к деградации рынка.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович считает, что предложенный ЕС механизм вряд ли будет применяться, поскольку он отпугнет от европейского рынка других газовых поставщиков.

«Можно, конечно, установить жесткую форму механизма предельной цены, можно — мягкую. Если устанавливать жесткую форму, которая действительно будет отпугивать поставщиков, то вы рискуете оказаться без газа», — объяснил Митрахович.

Независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов уверен, что введение лимита цен на газ будет удерживать их на высоком уровне, буквально «под потолком».

«Учитывая высокую цену на газ в августе и сентябре и то, что цена по поставке российского газа формируется в зависимости от рыночной, но с задержкой примерно в квартал, можно предположить, что цена на российский газ будет приближаться к данному потолку уже в январе. Допускаю, что цена на российский газ будет в интервале от $1300 до $1800 за тысячу кубометров без учета вынужденных скидок» — заявил эксперт. Он добавил, что возвращения к ценам $700-800 за тысячу кубов в ближайшие годы можно не ждать.

16 декабря международная сеть бирж Intercontinental Exchange (ICE), которая является оператором базирующегося в Амстердаме газового хаба TTF, заявила, что если Евросоюз примет решение об установке лимита цен на газ, то ей, вероятно, придется переместить TTF за территорию ЕС.

«Обязанность ICE как оператора рынка — рассмотреть все варианты, если этот механизм будет согласован. Вплоть до того, будет ли эффективный рынок в Нидерландах все еще жизнеспособным», — заявили в компании и добавили, что потолок цен приведет к обратному эффекту и только повысит стоимость топлива.