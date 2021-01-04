Рост объема наличных в России может обновить 10-летний максимум

Рост объема наличных средств в России по итогам 2020 года может составить 24,5-25%, что станет рекордным за 10 лет значением. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрошенных экспертов.

Согласно данным ЦБ, по итогам прошлого года объем средств в обращении превысит 13 млн руб. Хотя статистику по денежной базе, которая учитывает приток наличных в полном объеме, регулятор представит во второй половине января.

Как отметил представитель ЦБ, популярность наличных связана с пандемией коронавируса.

Глава центра разработки стратегии «Газпромбанка» Егор Сусин считает, что распространение COVID-19 спровоцировало рост «серой» экономики и увеличение объемов операций наличными.

Люди, по его словам, в условиях пандемии «были более склонны держать больше ликвидности на руках, а это как раз наличные».

Сусин добавил, что повышенный спрос на наличные связан и со снижением ставок по депозитам.

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