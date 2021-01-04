Комитет ОПЕК+ не вынес рекомендацию по параметрам сделки на февраль

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ завершилось без рекомендации по параметрам сделки о добыче нефти на февраль 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, обсуждение вопроса будет продолжено на общей министерской встрече.

Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. Для восстановления ситуации на рынке, страны ОПЕК+ и Россия, на которые приходится 40% мировой добычи нефти, приняли решение сократить добычу почти на 10 млн б/с.

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