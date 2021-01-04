Новак выразил надежду на восстановление добычи нефти в 2021 году

Российский вице-премьер Александр Новак выразил надежду, что ситуация на рынке нефти в 2021 году позволит ОПЕК+ принять решение о восстановлении темпов добычи. Его слова приводит «Интерфакс».

Новак отметил, что на фоне начатой вакцинации от коронавируса он надеется увидеть восстановление спроса на нефть в 2021 году.

«Надеемся, что будем постепенно, используя разные механизмы, принимать решения, направленные на балансировку и восстановление добычи с учетом ситуации на рынке», – заявил вице-премьер в ходе заседания ОПЕК+.

Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта 2020 года, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. Для восстановления ситуации на рынке, страны ОПЕК+ и Россия, на которые приходится 40% мировой добычи нефти, приняли решение сократить добычу почти на 10 млн б/с.

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