Семьи в России смогут использовать соцконтракт для развития личного хозяйства

Нуждающиеся семьи в России с 2021 года смогут воспользоваться средствами социального контракта в целях развития личного подсобного хозяйства. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром страны Михаилом Мишустиным, размещено на сайте правительства.

В документе указано, что социальный контракт заключается органами социальной защиты с россиянами и семьями, доход которых ниже прожиточного минимума.

«Благодаря соцконтракту можно пройти переобучение, повысить квалификацию, открыть ИП, устроиться на работу, получить поддержку в трудной жизненной ситуации», — указано в постановлении.

Ранее председатель правительства сообщал, что с 2021 года регионам России на заключение социальных контрактов будут предоставлять средства из федерального бюджета, в общей сложности около 26 млрд руб.

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