Большинство россиян хотят сменить работу в 2021 году

Подавляющее большинство россиян планирует сменить работу в 2021 году, свидетельствуют данные портала HeadHunter, сообщает РИА «Новости».

Так, о желании сменить работу заявили 74% участников исследования. 64% ожидают повышения зарплаты в 2021 году.

Среди тех, кто планирует сменить работу, наиболее высока доля работающих в сфере автомобильного бизнеса (98%), юристов (80%), сотрудников сферы туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса (79%).

21% работников не ждут повышения зарплаты в 2021 году. 23% ожидают повышения, но не знают его размер. На увеличение зарплаты больше чем на 30% рассчитывают 16% работников. Повышения в должности ждет 6% россиян.

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