В России сохранили размер максимального пособия по безработице на 2021 год

Кабмин сохранил на прежнем уровне размеры максимального и минимального пособий по безработице в 2021 году, сообщает пресс-служба правительства.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Так, максимальное пособие останется в размере 12 130 рублей, минимальное — 1 500 рублей.

Первые три месяца гражданину будет выплачиваться 75% заработка, но не более максимальной величины пособия по безработице. Вторые три месяца — 60% заработка, но не более 5 тыс. руб.

Размер максимального пособия по безработице был увеличен с 8000 рублей до 12 130 рублей в марте 2020 года в качестве временной меры поддержки безработных в период пандемии коронавируса.

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