Белоруссия ввела запрет на импорт свинины из двух регионов России

Белоруссия ввела запрет на импорт свинины из Волгоградской области и Татарстана из-за африканской чумы свиней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии.
Отмечается, что ввоз свинины в республику также был ограничен из Черновицкой области Украины.
Согласно информации Всемирной организации здравоохранения животных, в указанных регионах России и Украины были выявлены случаи заболевания АЧС восприимчивых видов животных.
Временные ограничения распространяются на живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинину (в том числе мясо диких кабанов) и другое пищевое свиноводческое сырье.
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