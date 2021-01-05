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Деловые новости

Белоруссия ввела запрет на импорт свинины из двух регионов России

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Белоруссия ввела запрет на импорт свинины из Волгоградской области и Татарстана из-за африканской чумы свиней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии.

Отмечается, что ввоз свинины в республику также был ограничен из Черновицкой области Украины.

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения животных, в указанных регионах России и Украины были выявлены случаи заболевания АЧС восприимчивых видов животных.

Временные ограничения распространяются на живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинину (в том числе мясо диких кабанов) и другое пищевое свиноводческое сырье.

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