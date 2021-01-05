Песков рассказал о доходах своей семьи и прошлом супруги

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о доходах семьи в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, которое было опубликовано 5 января на его YouTube-канале.
Представитель Кремля напомнил, что является высокопоставленным госслужащим, поэтому зарплата у него соответствующая.
«Сейчас есть куда тратить, дети, один к ЕГЭ готовится, а вторая на кружки ездит. Жена, да, не бедная, но она и вкалывает», — рассказал Песков.
По словам пресс-секретаря, его супруга Татьяна Навка, чтобы быть не бедной, с четырех лет работала. Разъезжала по миру, «когда была нищая Россия», а после переехала в США.
«До сих пор [Навка] признательна США за то, что они их приютили, платили деньги», — сказал Песков.
Он также добавил, что его жене и ее семье пришлось в Соединенных Штатах полоть грядки, мыть туалеты, «чтобы заработать себе на пару штанов Левайс» и сходить в Макдоналдс.
Пресс-секретарь российского президента в 2019 году заработал более 14,6 миллиона рублей, его супруга Татьяна Навка — более 235,9 миллиона рублей, передает РИА «Новости».
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