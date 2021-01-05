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Деловые новости

Предложивший «кредитную амнистию» объяснил свою инициативу

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Глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин объяснил свое предложение об амнистии кредитов в пределах 3 млн рублей, передает РИА «Новости».

По его словам, у россиян должна быть возможность погасить кредиты за счет средств бюджета.

Сурайкин отметил, что с экономической точки зрения это возможно.

Совокупный долг граждан перед банками составляет 1,6 трлн рублей, а бюджет страны насчитывает 17 трлн.

Ранее сообщалось, что партия «Коммунисты России» обратилась в Государственную думу с предложением провести амнистию кредитов в пределах 3 млн рублей в связи с неустойчивой экономической ситуацией на фоне пандемии коронавируса.

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