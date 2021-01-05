Украина должна выплатить МВФ более $1,5 млрд в 2021 году

В 2021 году Украина должна выплатить Международному валютному фонду (МВФ) 1 154,694 млн по СПЗ (специальным правам заимствования) или $1,67 млрд, сообщает «Украинские новости».

Первый платеж в размере 50,68 млн СПЗ Киев должен сделать уже 1 февраля, а 4 февраля надо заплатить еще 98,5 млн СПЗ.

Весь долг, согласно графику, должен быть погашен до 2 ноября.

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