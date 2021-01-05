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Деловые новости

WSJ узнал о достижении договоренностей РФ и Саудовской Аравией по ОПЕК+

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Россия и Саудовская Аравия пришли к соглашению относительно дальнейшего плана по добыче нефти, сообщает WSJ со ссылкой на источник.

По данным источников издания, стороны договорились не увеличивать добычу в феврале с последующим наращиванием ее в марте.

Сами переговоры, прервавшиеся накануне, в настоящее время возобновлены. Стороны согласовывают детали.

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