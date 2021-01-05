Путин назвал снижение безработицы важнейшей задачей на этот год

Президент России Владимир Путин заявил, что важнейшей задачей властей страны на 2021 год является снижение безработицы и обеспечение стабильного заработка россиян, передает РИА «Новости».

Такое заявление глава государства сделал на совещании по социальным вопросам.

Российский лидер подчеркнул, что одновременно с мерами адресной социальной поддержки правительству «крайне важно» обеспечить быстрое восстановление рынка труда. Это «важнейшая» задача, указал политик.

«Здесь нужно добиться снижения безработицы. А значит, дать людям стабильный заработок», — сказал Путин.

Он также отметил, что вопросы социальной, демографической политики, меры поддержки семей, детей, людей старшего поколения являются приоритетными.

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