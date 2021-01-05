В Минтруде сообщили сроки приема заявлений на повышенные выплаты на детей

Глава Минтруда России Антон Котяков сообщил, что прием заявлений на повышенную выплату на детей от трех до семи лет будут осуществлять с 1 апреля. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Заявления на назначение выплаты в повышенном размере будут приниматься начиная с 1 апреля. Но при этом, как и в прошлом году, расчет будет сделан с 1 января», — сказал Котяков.

Он отметил, что граждане, получающие ежемесячную выплату, с 1 апреля также смогут подать заявление для ее назначения в новом размере. В случае одобрения в апреле они получат как выплату в увеличенном размере, так и доплату за первый квартал текущего года.

На пресс-конференции 17 декабря 2020 года президент России Владимир Путин объявил, что семьи с детьми к Новому году получат по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до восьми лет в качестве меры поддержки.

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