В Москве продлят работу общественного транспорта в рождественскую ночь

Работа общественного транспорта в Москве в Рождественскую ночь будет продлена. Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

«В Рождественскую ночь мы продлим график работы в Московском транспорте, чтобы все желающие могли оправиться на службу в разные храмы столицы, а после спокойно вернуться домой», — указано в сообщении.

Как отметили в дептрансе, метро и МЦК будут работать до 02.00 в четверг, 7 января, 168 маршрутов наземного транспорта — до 03.00. Кроме того, в городе будут ходить 15 ночных маршрутов.

При этом на МЦД запустят дополнительные утренние и ночные рейсы.

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