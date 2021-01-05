Всемирный банк предрек рост ВВП России в этом году

Всемирный банк (ВБ) спрогнозировал, что ВВП России в 2021 году вырастет на 2,6%. Об этом сказано в прогнозе Всемирного банка по динамике мировой экономики, выдержки из которого приводит РИА «Новости».
В прогнозе указывается, что в текущем году в России ожидается только небольшое ускорение экономического роста — на 2,6%. Это связано с тем, что страна борется с новым ускорением распространения коронавируса, пояснили в ВБ.
«Ожидается, что экономическому росту будут способствовать массовая вакцинация, рост цен на сырьё для тяжёлой промышленности и сохранение мер экономической поддержки», — отмечается в докладе банка.
Во Всемирном банке также считают, что в 2022 году рост ВВП в России ускорится до 3%.
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