Новак заявил, что Россия выполняет соглашение ОПЕК+ почти на 100%

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что российская сторона практически на 100% выполняет условия сделки ОПЕК+. Об этом он сказал в

интервью телеканалу «Россия-24».

«Мы, начиная с мая месяца, выполняем (сделку ОПЕК+. — «Газета.Ru») близко к 100%, на очень высоком уровне, и мы полностью соответствуем тем параметрам, которые заложены в соглашении, и которые корректируются с учетом увеличения спроса и постепенного восстановления добычи», — сообщил Новак.

Он отметил, что в ноябре прошлого года показатель исполнения этой сделки составил 101%.

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